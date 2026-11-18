У Кремлі заявили, що лідери США і Росії Дональд Трамп і Владімір Путін кілька разів поспілкуються на полях саміту АТЕС в Китаї, зокрема, можливо, вже в середу.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, його цитує "Интерфакс".

За словами Ушакова, Трамп і Путін поспілкуються на полях саміту АТЕС не лише під час запланованої на четвер тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю.

"Вирішено, що вони (Трамп і Путін. – Ред.) зустрінуться, можливо, і сьогодні вже ввечері під час урочистої вечері, якщо там лідери всі зберуться", – сказав Ушаков пропагандисту "Вестей" Павлу Зарубіну.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться саме "повноцінна двостороння зустріч" двох президентів, Ушаков зауважив: "Лідери зустрінуться один з одним, у них буде, повірте мені, повноцінна розмова, незалежно від того, чи сидітимуть вони в кріслах, на стільцях, на табуретках, чи просто розмовлятимуть, стоячи й дивлячись один одному в очі. Зустріч відбудеться".

"Причому вважаю, що наш президент і президент Сполучених Штатів кілька разів поспілкуються під час роботи АТЕС", – додав він.

У відповідь на запитання про те, в якому форматі відбудеться зустріч лідерів двох країн і чи будуть на ній присутні делегації, Ушаков сказав: "Те, що склад буде досить невеликим, – це точно. Там не буде великих делегацій. Якщо ви маєте на увазі зустріч Путін-Трамп".

Президент США Дональд Трамп у середу прилетів до китайського міста Шеньчжень для участі у саміті лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, в аеропорту його зустрів Сі Цзіньпін.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС.

У середу на Філіппінах Трамп заявляв, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.