В Кремле заявили, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин несколько раз пообщаются в кулуарах саммита АТЭС в Китае, в частности, возможно, уже в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, его цитирует "Интерфакс".

По словам Ушакова, Трамп и Путин пообщаются в кулуарах саммита АТЭС не только во время запланированной на четверг трехсторонней встречи с участием лидера Китая.

"Решено, что они (Трамп и Путин. – Ред.) встретятся, возможно, и сегодня вечером во время торжественного ужина, если там соберутся все лидеры", – сказал Ушаков корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, состоится ли именно "полноценная двусторонняя встреча" двух президентов, Ушаков отметил: "Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или просто разговаривать, стоя и глядя друг другу в глаза. Встреча состоится".

"Причём считаю, что наш президент и президент Соединённых Штатов несколько раз пообщаются в ходе работы АТЭС", – добавил он.

В ответ на вопрос о том, в каком формате состоится встреча лидеров двух стран и будут ли на ней присутствовать делегации, Ушаков сказал: "То, что состав будет довольно небольшим, – это точно. Там не будет больших делегаций. Если вы имеете в виду встречу Путина и Трампа".

Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в аэропорту его встретил Си Цзиньпин.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в рамках саммита АТЭС.

В среду на Филиппинах Трамп заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.