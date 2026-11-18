У вівторок польський Сейм проголосував проти висловлення недовіри уряду Дональда Туска, відхиливши пропозицію лідера політичного об’єднання "Розвиток плюс" Матеуша Моравецького, висунуту на тлі скандалу з Конституційним трибуналом.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

200 польських депутатів проголосували за вотум недовіри уряду, а 242 – висловилися проти. Для ухвалення вотуму недовіри потрібна абсолютна більшість від встановленої законом кількості депутатів, тобто щонайменше 231 голос.

Ідею відставки уряду підтримали всі присутні в залі депутати від "Права і справедливості", "Розвитку Плюс", "Конфедерації" та "Конфедерації польської корони". "За" також проголосували члени фракції "Пряма демократія" та троє незалежних парламентарів.

З пропозицією винести уряду Туска вотум недовіри виступив експрем’єр та лідер нової політсили "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький у відповідь на конфлікт довкола Конституційного трибуналу. Пропозиція полягала в тому, щоб сформувати технічний уряд на чолі з колишнім головою Сейму Мареком Юреком до парламентських виборів 2027 року.

Після провалу вотуму недовіри прем’єр-міністр у соцмережах звернувся до Моравецького зі словами: "242 до 200. А нащо це було, Матеуше?".

Голосування відбулося на тлі гучного протистояння довкола Конституційного трибуналу між урядом та президентом Польщі Каролем Навроцьким і опозицією.

Нагадаємо, 30 жовтня одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду.

Глава уряду Дональд Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як президент Кароль Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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