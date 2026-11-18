Во вторник польский Сейм проголосовал против выражения недоверия правительству Дональда Туска, отклонив предложение лидера политического объединения "Развитие плюс" Матеуша Моравецкого, выдвинутое на фоне скандала с Конституционным трибуналом.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

200 польских депутатов проголосовали за вотум недоверия правительству, а 242 – высказались против. Для принятия вотума недоверия требуется абсолютное большинство от установленного законом количества депутатов, то есть не менее 231 голоса.

Идею отставки правительства поддержали все присутствующие в зале депутаты от партий "Право и справедливость", "Развитие Плюс", "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны". "За" также проголосовали члены фракции "Прямая демократия" и трое независимых парламентариев.

С предложением вынести правительству Туска вотум недоверия выступил экс-премьер и лидер новой политической силы "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий в ответ на конфликт вокруг Конституционного трибунала. Предложение заключалось в том, чтобы сформировать техническое правительство во главе с бывшим председателем Сейма Мареком Юреком до парламентских выборов 2027 года.

После провала вотума недоверия премьер-министр в соцсетях обратился к Моравецкому со словами: "242 против 200. А зачем это было, Матеуш?".

Голосование состоялось на фоне громкого противостояния вокруг Конституционного трибунала между правительством, президентом Польши Каролем Навроцким и оппозицией.

Напомним, 30 октября одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.

Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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