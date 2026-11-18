Сейм Польши отклонил вотум недоверия правительству Туска
Во вторник польский Сейм проголосовал против выражения недоверия правительству Дональда Туска, отклонив предложение лидера политического объединения "Развитие плюс" Матеуша Моравецкого, выдвинутое на фоне скандала с Конституционным трибуналом.
Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".
200 польских депутатов проголосовали за вотум недоверия правительству, а 242 – высказались против. Для принятия вотума недоверия требуется абсолютное большинство от установленного законом количества депутатов, то есть не менее 231 голоса.
Идею отставки правительства поддержали все присутствующие в зале депутаты от партий "Право и справедливость", "Развитие Плюс", "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны". "За" также проголосовали члены фракции "Прямая демократия" и трое независимых парламентариев.
С предложением вынести правительству Туска вотум недоверия выступил экс-премьер и лидер новой политической силы "Развитие плюс" Матеуш Моравецкий в ответ на конфликт вокруг Конституционного трибунала. Предложение заключалось в том, чтобы сформировать техническое правительство во главе с бывшим председателем Сейма Мареком Юреком до парламентских выборов 2027 года.
После провала вотума недоверия премьер-министр в соцсетях обратился к Моравецкому со словами: "242 против 200. А зачем это было, Матеуш?".
Голосование состоялось на фоне громкого противостояния вокруг Конституционного трибунала между правительством, президентом Польши Каролем Навроцким и оппозицией.
Напомним, 30 октября одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.
Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.
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