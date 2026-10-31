У Польщі ініціюють вотум недовіри уряду Туска через ситуацію з Конституційним судом

Експрем’єр Польщі та лідер нового політичного об’єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький оголосив, що подає пропозицію про вотум недовіри уряду Дональда Туска на тлі конфлікту довкола Конституційного трибуналу.

Про це Моравецький написав в X, передає "Європейська правда".

Пропозиція лідера політсили "Розвиток плюс" полягає в тому, щоб формувати технічний уряд на чолі з колишнім головою Сейму Мареком Юреком до парламентських виборів 2027 року.

Лідер "Розвитку Плюс" закликав до так званого конституційного перезавантаження, аргументуючи це тим, що нинішня ситуація навколо Конституційного трибуналу може призвести навіть до громадянської війни.

"Те, що сьогодні відбувається перед Конституційним трибуналом, може перерости не лише у потужну кризу польської держави – з чим ми вже маємо справу сьогодні, – але й у щось дуже, дуже небезпечне. Навіть у кровопролиття, навіть у громадянську війну", – заявив колишній прем’єр-міністр під час пресконференції перед будівлею Конституційного трибуналу.

Водночас політик вважає, що перезавантаження має відбуватися без чинного уряду, оскільки саме він, за словами Моравецького, винний у "замаху" на суд.

"Однак це не може бути "перезавантаження" за участю тих, хто сьогодні вчинив замах на Конституційний трибунал! Їхнє місце – на смітнику історії та перед незалежними судами в ролі обвинувачених. Саме завершення фатального правління цієї коаліції буде лише початком – потрібно мати конкретний план подальших дій, щоб драматичні сцени вчорашнього дня більше ніколи не повторилися", – написав Моравецький.

Згідно з польською конституцією, для висловлення недовіри уряду необхідно, щоб пропозиція була схвалена більшістю депутатів Сейму, тобто щонайменше 231 законодавцем.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу