Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар заявив, що російським спортсменам не дозволять в’їжджати до його країни.

Про це він сказав ČT після зустрічі з представниками хокейної асоціації у середу, 18 листопада, пише "Європейська правда".

За словами Метнара, наразі діють "урядові нормативні акти та постанови, які фактично забороняють видачу віз російським спортсменам для участі в нашому чемпіонаті".

Мова йде про Юніорський чемпіонат світу з хокею серед дівчат. Змагання відбудуться 8-16 січня в Остраві.

"Наскільки мені відомо, нічого не змінилося", – акцентував він.

Навіть якщо, за словами міністра, російські спортсмени прибудуть з візою іншої європейської країни, їм не дозволять в’їхати до Чехії.

Він зазначив, що обговорення щодо цього питання з федерацією та іншими міністерствами триватимуть.

Також Метнар додав, що міністр закордонних справ Петр Мацінка звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС із проханням не видавати візи російським хокеїстам та хокеїсткам, які б дозволили їм брати участь у спортивних турнірах.

Тому він очікує, що ситуації, коли російський спортсмен спробує в’їхати до країни за візою, не виникне.

Раніше уряд Норвегії заявив, що має намір висилати російських та білоруських професійних спортсменів та їхній супровід, якщо вони спробують в’їхати до країни для участі у спортивних заходах.

Подібне рішення ухвалила Фінляндія, яка 12 листопада запровадила обмеження щодо короткострокового працевлаштування росіян за візою, зокрема у сфері професійного спорту.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.