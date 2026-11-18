Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что российским спортсменам не разрешат въезжать в его страну.

Об этом он сообщил ČT после встречи с представителями хоккейной ассоциации в среду, 18 ноября, пишет "Европейская правда".

По словам Метнара, в настоящее время действуют "правительственные нормативные акты и постановления, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в нашем чемпионате".

Речь идет о юниорском чемпионате мира по хоккею среди девушек. Соревнования пройдут 8–16 января в Остраве.

"Насколько мне известно, ничего не изменилось", – подчеркнул он.

Даже если, по словам министра, российские спортсменки прибудут с визой другой европейской страны, им не разрешат въехать в Чехию.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса с федерацией и другими министерствами будет продолжаться.

Также Метнар добавил, что министр иностранных дел Петр Мацинка обратился к министрам иностранных дел стран ЕС с просьбой не выдавать визы российским хоккеистам и хоккеисткам, которые позволили бы им участвовать в спортивных турнирах.

Поэтому он ожидает, что ситуации, когда российский спортсмен попытается въехать в страну по визе, не возникнет.

Ранее правительство Норвегии заявило, что намерено высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и их сопровождение, если они попытаются въехать в страну для участия в спортивных мероприятиях.

Аналогичное решение приняла Финляндия, которая 12 ноября ввела ограничения на краткосрочное трудоустройство россиян по визе, в частности в сфере профессионального спорта.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.