Загальні збори суддів Конституційного трибуналу Польщі погодили зняття імунітету голови установи Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

Про це пише RMF24 із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

У середу, 18 листопада, збори погодилися притягнути суддів Конституційного трибуналу до кримінальної відповідальності, однак не дали згоди на затримання або попереднє ув’язнення Свєнчковського.

Збори також затвердили кримінальне переслідування Соханського.

Щодо Свєнчковського судді ухвалили чотири постанови, які дозволяють притягнути його до кримінальної відповідальності.

Серед претензій до нього: зловживання службовими повноваженнями, систематичне порушення трудових прав працівників прокуратури, а також втручання в роботу належним чином обраних суддів Конституційного трибуналу.

Окреме провадження стосується можливого незаконного доступу до інформації, захищеної адвокатською та професійною таємницею, та її розголошення. За даними прокуратури, справа пов'язана з розслідуванням щодо системи стеження Pegasus.

Ще одне клопотання стосується інциденту 14 жовтня, коли Свєнчковський нібито застосував фізичне насильство щодо судді Мацея Берека у приміщенні Конституційного трибуналу.

У межах ухвалених рішень Свєнчковського відсторонили від виконання службових обов'язків та скоротили його заробітну плату на 50%.

А Соханського, своєю чергою, підозрюють у невиконанні посадових обов'язків, зокрема перешкоджанні належним чином обраним суддям розглядати справи та систематичному порушенні прав працівників.

Його відсторонили від виконання обов'язків, а заробітну плату зменшили на 25%.

Зазначається, що тепер прокуратура зможе висунути звинувачення проти обох суддів і провести проти них кримінальне провадження.

Писали, що 17 листопада Національний банк Польщі зупинив перекази коштів з рахунків Конституційного трибуналу на тлі кризи довкола цього судового органу.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду.

Глава уряду Дональд Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як президент Кароль Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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