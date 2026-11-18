Общее собрание судей Конституционного трибунала Польши одобрило снятие иммунитета с председателя учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

В среду, 18 ноября, собрание согласилось привлечь судей Конституционного трибунала к уголовной ответственности, однако не дало согласия на задержание или предварительное заключение Свенчковского.

Собрание также одобрило уголовное преследование Соханского.

В отношении Свенчковского судьи приняли четыре постановления, позволяющие привлечь его к уголовной ответственности.

Среди претензий к нему: злоупотребление служебными полномочиями, систематическое нарушение трудовых прав сотрудников прокуратуры, а также вмешательство в работу должным образом избранных судей Конституционного трибунала.

Отдельное производство касается возможного незаконного доступа к информации, защищённой адвокатской и профессиональной тайной, и её разглашения. По данным прокуратуры, дело связано с расследованием в отношении системы слежения Pegasus.

Еще одно ходатайство касается инцидента 14 октября, когда Свенчковский якобы применил физическое насилие в отношении судьи Мацея Берека в помещении Конституционного трибунала.

В рамках принятых решений Свенчковского отстранили от исполнения служебных обязанностей и сократили его заработную плату на 50%.

А Соханского, в свою очередь, подозревают в неисполнении должностных обязанностей, в частности в препятствовании надлежащим образом избранным судьям в рассмотрении дел и систематическом нарушении прав работников.

Его отстранили от исполнения обязанностей, а заработную плату уменьшили на 25%.

Отмечается, что теперь прокуратура сможет предъявить обвинения обоим судьям и возбудить против них уголовное дело.

Сообщалось, что 17 ноября Национальный банк Польши приостановил переводы средств со счетов Конституционного трибунала на фоне кризиса вокруг этого судебного органа.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.

Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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