Краківська міська рада не підтримала пропозицію мера Лукаша Гібали призупинити партнерство зі Львовом у відповідь на рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА і Романа Шухевича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Мер Кракова Лукаш Гібала запропонував призупинити партнерство зі Львовом 21 жовтня, після рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича

Міська рада Кракова тоді провела перше читання проєкту постанови з цього питання. Того ж дня мер повідомив, що відкличе проєкт, якщо мер Львова Андрій Садовий засудить дії Львівської обласної ради. У листі Гібала звернувся до Садового з проханням висловити свою позицію щодо рішення обласної ради. Остаточне рішення депутатів мало бути ухвалено після другого читання в середу, 18 листопада.

Депутати від "Громадянської коаліції" та "Нової Лівиці" виступили за повернення меру Гібалі проєкту постанови. На думку депутатів від "Громадянської коаліції", Гібала повинен знову звернутися до мера Львова з проханням висловити свою позицію.

"На жаль, до сьогодні я не отримав відповіді. 11 листопада він (Садовий. – Ред.) привітав нас із нашим святом (Днем незалежності Польщі. – Ред.). Після трагедії 7 листопада він надіслав співчуття. Але на цей конкретний лист він не відповів. Тож справа тепер у руках вищої ради", – повідомив Гібала депутатам у середу.

Він додав, що у зв’язку з відсутністю відповіді від Садового підтримує проєкт про призупинення партнерства.

Проти призупинення партнерства виступила депутатська група "Громадянської коаліції". Вона подала пропозицію про повернення проєкту ухвали автору. Як зазначив депутат Гжегож Ставовий від імені групи, Гібалі слід знову налагодити листування з мером Львова. Депутат обгрунтував пропозицію тим, що постанова Львівської обласної ради "формально не набула чинності, не була опублікована", тобто є недійсною. Він нагадав, що Краків роками співпрацював зі Львовом, відбулося багато візитів двосторонніх делегацій.

Депутатка від партії "Право і справедливість" Агнешка Падеревська натомість заявила, що відсутність відповіді від мера Львова на лист мера Кракова є "певною мірою зневагою". На її думку, наполягання на відповіді наражатиме посаду мера Кракова на дискредитацію незалежно від того, хто є цим мером. Тому депутатська група "ПіС" підтримує призупинення партнерства.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади.

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року роком УПА і Романа Шухевича.