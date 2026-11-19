Краковский городской совет не поддержал предложение мэра Лукаша Гибалы приостановить партнерство со Львовом в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА и Романа Шухевича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Мэр Кракова Лукаш Гибала предложил приостановить партнерство со Львовом 21 октября, после решения Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича

Городской совет Кракова тогда провел первое чтение проекта постановления по этому вопросу. В тот же день мэр сообщил, что отзовет проект, если мэр Львова Андрей Садовый осудит действия Львовского областного совета. В письме Гибала обратился к Садовому с просьбой выразить свою позицию относительно решения областного совета. Окончательное решение депутатов должно было быть принято после второго чтения в среду, 18 ноября.

Депутаты от "Гражданской коалиции" и "Новой Левицы" выступили за возвращение мэру Гибале проекта постановления. По мнению депутатов от "Гражданской коалиции", Гибала должен вновь обратиться к мэру Львова с просьбой высказать свою позицию.

"К сожалению, до сих пор я не получил ответа. 11 ноября он (Садовый. – Ред.) поздравил нас с нашим праздником (Днём независимости Польши. – Ред.). После трагедии 7 ноября он прислал соболезнования. Но на это конкретное письмо он не ответил. Поэтому дело теперь в руках высшего совета", – сообщил Гибала депутатам в среду.

Он добавил, что в связи с отсутствием ответа от Садового поддерживает проект о приостановлении партнерства.

Против приостановки партнерства выступила депутатская группа "Гражданской коалиции". Она подала предложение о возвращении проекта постановления автору. Как отметил депутат Гжегож Ставовый от имени группы, Гибале следует возобновить переписку с мэром Львова. Депутат обосновал предложение тем, что постановление Львовского областного совета "формально не вступило в силу, не было опубликовано", то есть является недействительным. Он напомнил, что Краков годами сотрудничал со Львовом, состоялось много визитов двусторонних делегаций.

Депутат от партии "Право и справедливость" Агнешка Падеревская, в свою очередь, заявила, что отсутствие ответа от мэра Львова на письмо мэра Кракова является "в определенной степени пренебрежением". По ее мнению, настойчивое требование ответа подвергнет должность мэра Кракова дискредитации независимо от того, кто является этим мэром. Поэтому депутатская группа "ПиС" поддерживает приостановку партнерства.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу вызвало критику со стороны польских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета по вопросу объявления 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.