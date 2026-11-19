У китайському місті Шеньчжень завершилася перша в історії тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії.

Про це повідомив китайський державний телеканал CCTV, пише "Європейська правда".

Зустріч, яка відбулась на полях саміту АТЕС, тривала приблизно півтори години.

Перед початком переговорів лідери виступили з вступними промовами, зазначивши, що, серед інших тем, вони обговорюватимуть питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Сі, Трамп та Путін наголосили на необхідності взаємодії між трьома провідними ядерними державами.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Також Трамп провів двосторонні переговори з лідером Китаю, похваливши свою дружбу з ним.