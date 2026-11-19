В китайском городе Шэньчжэнь завершилась первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России.

Об этом сообщил китайский государственный телеканал CCTV, пишет "Европейская правда".

Встреча, состоявшаяся в рамках саммита АТЭС, длилась примерно полтора часа.

Перед началом переговоров лидеры выступили с вступительными речами, отметив, что, помимо прочего, они будут обсуждать вопросы нераспространения ядерного оружия и войны между Россией и Украиной.

Си, Трамп и Путин подчеркнули необходимость взаимодействия между тремя ведущими ядерными державами.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провёл примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Также Трамп провёл двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.