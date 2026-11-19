Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив трильйонера та керівника SpaceX Ілона Маска у поширенні російської пропаганди після того, як той заявив, що США "організували державний переворот" в Україні у 2014 році.

Про це Сікорський написав в X, передає "Європейська правда".

У четвер Маск дав скандальне інтерв’ю телеканалу CNBC, у якому заявив, що "американці організували державний переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України". Керівник SpaceX стверджував, що без допомоги Державного департаменту США та інших відомств в Україні не відбулося б зміни влади.

Польський міністр заперечив словам Маска, закликавши його припинити поширювати російську пропаганду.

"Я був там, і у 2014 році в Києві не було жодного перевороту. А внесок США у припинення масових вбивств українців на Майдані, які вчиняв проросійський президент Янукович, полягав у тому, що Вікторія Нуланд (на той час помічниця держсекретаря США – ред.) роздавала на вулицях печиво та говорила: "До біса ЄС", – написав Сікорський.

У жовтні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з іронією звернувся до керівника компанії SpaceX Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових.

Минулого тижня Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield, яка належить компанії Маска SpaceX.

У цьому ж інтерв’ю CNBC бізнесмен звинуватив президента України у брехні, стверджуючи, що той насправді прагне використовувати цивільну мережу Starlink для наступальних операцій проти Росії.

За даними ЗМІ, сенатори від Демократичної партії США закликали керівника SpaceX Ілона Маска зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями, які компанія запроваджувала щодо використання Україною супутникових сервісів Starlink і Starshield.

Раніше повідомлялось, що 105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.