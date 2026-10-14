Глава МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлення про обмеження Starlink для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з іронією звернувся до керівника компанії SpaceX Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський прокоментував повідомлення радника президента України Володимира Зеленського про те, що компанія SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

"Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", – написав Сікорський.

Варто зазначити, польський міністр використав словосполучення "велика людина" (big man), апелюючи до тогорічної суперечки з Маском, під час якої американський бізнесмен назвав польського дипломата "маленькою людиною". Тоді суперечка виникла після погроз мільярдера відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Маск також образив Сікорського, назвавши його "слинявим недоумком", коли пояснював, що Starlink є основою військового зв'язку України.