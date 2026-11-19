Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил триллионера и главу SpaceX Илона Маска в распространении российской пропаганды после того, как тот заявил, что США "организовали государственный переворот" в Украине в 2014 году.

Об этом Сикорский написал в X, передает "Европейская правда".

В четверг Маск дал скандальное интервью телеканалу CNBC, в котором заявил, что "американцы организовали государственный переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины". Глава SpaceX утверждал, что без помощи Госдепартамента США и других ведомств в Украине не произошла бы смена власти.

Польский министр опроверг слова Маска, призвав его прекратить распространять российскую пропаганду.

"Я был там, и в 2014 году в Киеве не было никакого переворота. А вклад США в прекращение массовых убийств украинцев на Майдане, которые совершал пророссийский президент Янукович, заключался в том, что Виктория Нуланд (в то время помощница госсекретаря США – ред.) раздавала на улицах печенье и говорила: "К черту ЕС", – написал Сикорский.

В октябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с иронией обратился к главе компании SpaceX Илону Маску после сообщений об ограничении работы терминалов Starlink для украинских военных.

На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield, принадлежащей компании Маска SpaceX.

В том же интервью CNBC бизнесмен обвинил президента Украины во лжи, утверждая, что тот на самом деле стремится использовать гражданскую сеть Starlink для наступательных операций против России.

По данным СМИ, сенаторы от Демократической партии США призвали главу SpaceX Илона Маска сохранить все документы, связанные с ограничениями, которые компания вводила в отношении использования Украиной спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

Ранее сообщалось, что 105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX восстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.