У Європейській комісії відреагували на зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним у Китаї 19 листопада, на якій Трамп назвав Путіна "своїм другом".

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Єврокомісія не хоче коментувати заяви про дружбу між політиками, тим не менш підтримує зусилля щодо завершення загарбницької війни Росії проти України.

"Загалом ми не коментуємо дружбу", – заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди".

Тим не менш, у ЄС підтримують будь-які зусилля, спрямовані на припинення атак Росії на населення України та цивільну інфраструктуру.

"Росія продовжує свої безжальні атаки проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні. Тож ми підтримали б усі зусилля, спрямовані на те, щоб покласти цьому край". – заявив кореспондентці "Європейської правди" речник Єврокомісії з закордонних справ Крістіан Віганд.

Як повідомляла "Європейська правда", на першому тристоронньому саміті 19 листопада президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та правитель Росії Владімір Путін погодили спільну декларацію "про мир", у якій немає згадок про Україну.

Як відомо, у четвер голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін почали свій перший в історії тристоронній саміт. На зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.