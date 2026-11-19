В Европейской комиссии отреагировали на встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным в Китае 19 ноября, на которой Трамп назвал Путина "своим другом".

Об этом передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя.

Еврокомиссия не хочет комментировать заявления о дружбе между политиками, тем не менее поддерживает усилия по завершению захватнической войны России против Украины.

"В целом мы не комментируем дружбу", – заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды".

Тем не менее в ЕС поддерживают любые усилия, направленные на прекращение атак России на население Украины и гражданскую инфраструктуру.

"Россия продолжает свои безжалостные атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине. Поэтому мы поддержали бы все усилия, направленные на то, чтобы положить этому конец", – заявил корреспондентке "Европейской правды" пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Кристиан Виганд.

Как сообщала "Европейская правда", на первом трехстороннем саммите 19 ноября президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин согласовали совместную декларацию "о мире", в которой нет упоминаний об Украине.

Как известно, в четверг глава Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин начали свой первый в истории трехсторонний саммит. На встрече поднимался вопрос нераспространения ядерного оружия и войны между Россией и Украиной.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провел примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам руководителей обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Китайский лидер Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.