В Еврокомиссии отреагировали на слова Трампа о Путине: "Мы не комментируем дружбу"
В Европейской комиссии отреагировали на встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным в Китае 19 ноября, на которой Трамп назвал Путина "своим другом".
Об этом передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя.
Еврокомиссия не хочет комментировать заявления о дружбе между политиками, тем не менее поддерживает усилия по завершению захватнической войны России против Украины.
"В целом мы не комментируем дружбу", – заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды".
Тем не менее в ЕС поддерживают любые усилия, направленные на прекращение атак России на население Украины и гражданскую инфраструктуру.
"Россия продолжает свои безжалостные атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине. Поэтому мы поддержали бы все усилия, направленные на то, чтобы положить этому конец", – заявил корреспондентке "Европейской правды" пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Кристиан Виганд.
Как сообщала "Европейская правда", на первом трехстороннем саммите 19 ноября президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин согласовали совместную декларацию "о мире", в которой нет упоминаний об Украине.
Как известно, в четверг глава Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин начали свой первый в истории трехсторонний саммит. На встрече поднимался вопрос нераспространения ядерного оружия и войны между Россией и Украиной.
Перед трехсторонним саммитом Трамп провел примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам руководителей обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.
Китайский лидер Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.