Старша членкиня Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, демократка Джин Шахін прокоментувала те, що американський президент Дональд Трамп назвав главу Кремля Владіміра Путіна своїм "другом".

Про це повідомив у соцмережі Х Комітет Сенату з питань міжнародних відносин, передає "Європейська правда".

Перед початком зустрічі Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Шахін відреагувала на це.

"Друг" президента Трампа – це кровожерливий воєнний злочинець", – заявила вона.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, Трамп та Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

На зустрічі Сі Цзіньпін запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає нормальною зустріч президента США й лідера Китаю з очільником Кремля і не турбується щодо цього.