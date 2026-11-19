Старший член Комитета Сената по международным отношениям, демократка Джин Шахин прокомментировала то, что американский президент Дональд Трамп назвал лидера Кремля Владимира Путина своим "другом".

Об этом сообщил в социальной сети X Комитет Сената по международным отношениям, передает "Европейская правда".

Перед началом встречи Трамп вошёл в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Войдя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Шахин отреагировала на это.

"Друг" президента Трампа – это кровожадный военный преступник", – заявила она.

Напомним, в четверг, 19 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин, Трамп и Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

На встрече Си Цзиньпин предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всё ядерное оружие.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает нормальной встречу президента США и лидера Китая с главой Кремля и не беспокоится по этому поводу.