Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистом после саммита в Китае заявил, что глава Кремля Владимир Путин был возмущён поведением президента Владимира Зеленского из-за атаки на Керченский мост.

Об этом рассказал журналист NBC News, который беседовал с Трампом, пишет "Европейская правда".

По словам журналиста, в разговоре Трамп заявил, что встреча с лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля прошла успешно, "на 12 баллов по десятибалльной шкале".

Также Трамп отметил в разговоре, что во время встречи с Си и Путиным основное внимание было сосредоточено на Украине, "тогда как тема войны в Украине затрагивалась лишь вскользь".

В этом контексте журналист отметил, что Путин был возмущен поведением Зеленского из-за атаки на Керченский мост.

"По его словам, он общался с Владимиром Путиным, который был чрезвычайно возмущен президентом Зеленским из-за атаки на мост, соединяющий Россию с временно оккупированным Крымом. Трамп заявил, что понимает чувства Путина по этому поводу", – сказал журналист.

Отдельно он попросил Трампа прокомментировать информацию от другого журналиста, который общался с Зеленским. По его словам, украинский президент подчеркивал, что его не было в зале во время этой встречи, а значит, решения по Украине не должны приниматься без его участия.

"Президент Трамп фактически согласился с Зеленским в этом вопросе. Он заявил, что не будет принимать никаких окончательных решений по поводу войны в Украине без участия президента Зеленского", – добавил журналист.

Напомним, в четверг, 19 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин, Трамп и Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

На встрече Си Цзиньпин предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает нормальной встречу президента США и лидера Китая с главой Кремля и не беспокоится по этому поводу.