Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной атаки РФ на западные регионы Украины.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер отметил, что получил от министра обороны Владислава Косиняка-Камиша и главы МВД Марчина Кервинского доклад о ситуации с безопасностью в Белгорайском округе Люблинского воеводства, где ранее слышали сильный взрыв.

"В настоящее время угрозы с воздуха нет. На месте работают соответствующие службы", – сообщил Туск.

Ранее стало известно, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными летательными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Напомним, в октябре в Польше шесть дней искали неопознанный летательный объект, шум которого слышали жители окрестностей Зембожицкого водохранилища возле Люблина.

10 сентября прошлого года в Польше зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства страны российскими дронами.