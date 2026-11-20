Адміністрація американського президента Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова чотирьох обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників, американські спецпосланники Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели низку зустрічей із російськими, українськими та європейськими посадовцями в Москві, Дубліні та Берліні останніми днями, де вони передали це відчуття терміновості укладення мирної угоди.

Один із європейських посадовців, який зустрічався з Віткоффом та Кушнером, зазначив: існують побоювання, що для досягнення "хоча б наближеної до угоди домовленості" – знадобляться "значні поступки з боку України".

"Американці поспішають, а Путін ні", – додав інший.

За словами українського посадовця, такі терміни посилили занепокоєння в Києві щодо того, що президента України Володимира Зеленського можуть змусити укласти угоду на умовах Москви до того, як демократи отримають контроль над Конгресом.

"Трамп симпатизує Путіну і хоче завершити все це до січня", – сказав він.

Також співрозмовник наголосив, що Росія "могла б отримати кращі умови", якщо угода буде укладена до січня.

За словами двох джерел, американські посадовці також припустили, що Трамп міг би провести переговори про шляхи припинення російсько-української війни з європейськими лідерами на саміті G20, який він прийматиме в Маямі наступного місяця.

Втім, французький посадовець заявив, що на саміті G20 не відбуватимуться переговори з європейцями щодо України, оскільки Україна ще не була запрошена.

Також у цьому контексті згадується й питання обмеження швидкості, які були накладені на Starshield, а також – затримки постачання ракет-перехоплювачів.

Український посадовець схарактеризував дії адміністрації Трампа як "чіткий вибір", спрямований на те, щоб допомогти Росії забезпечити вигідні умови під час мирних переговорів.

А двоє осіб, які ознайомлені з позицією Кремля, зазначили, що Росія хоче використати заплановану кампанію повітряних ударів, щоб посилити свої важелі впливу на Україну в майбутніх переговорах, що робить малоймовірним, що Москва погодиться на швидку угоду.

Варто зауважити, що напередодні Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Втім, президент Володимир Зеленський заявив, що він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька новин ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.