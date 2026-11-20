Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова четырёх осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

По данным собеседников, американские специальные посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели в последние дни ряд встреч с российскими, украинскими и европейскими чиновниками в Москве, Дублине и Берлине, где они донесли до них ощущение срочности заключения мирного соглашения.

Один из европейских чиновников, встречавшийся с Уиткоффом и Кушнером, отметил: существуют опасения, что для достижения "хотя бы приближенной к соглашению договоренности" понадобятся "значительные уступки со стороны Украины".

"Американцы спешат, а Путин – нет", – добавил другой.

По словам украинского чиновника, такие сроки усилили беспокойство в Киеве по поводу того, что президента Украины Владимира Зеленского могут заставить заключить соглашение на условиях Москвы до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.

"Трамп симпатизирует Путину и хочет завершить все это до января", – сказал он.

Также собеседник подчеркнул, что Россия "могла бы получить лучшие условия", если соглашение будет заключено до января.

По словам двух источников, американские чиновники также предположили, что Трамп мог бы провести переговоры о путях прекращения российско-украинской войны с европейскими лидерами на саммите G20, который он будет принимать в Майами в следующем месяце.

Впрочем, французский чиновник заявил, что на саммите G20 не будут проходить переговоры с европейцами по Украине, поскольку Украина еще не была приглашена.

Также в этом контексте упоминается и вопрос об ограничениях, наложенных на Starshield, а также – задержки с поставками ракет-перехватчиков.

Украинский чиновник охарактеризовал действия администрации Трампа как "четкий выбор", направленный на то, чтобы помочь России обеспечить выгодные условия во время мирных переговоров.

А два человека, знакомые с позицией Кремля, отметили, что Россия хочет использовать запланированную кампанию воздушных ударов, чтобы усилить свои рычаги влияния на Украину в предстоящих переговорах, что делает маловероятным, что Москва согласится на скорейшее заключение соглашения.

Стоит отметить, что накануне Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, подобном 5-й статье НАТО.

Впрочем, президент Владимир Зеленский заявил, что он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.