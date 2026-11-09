Виктор Орбан отреагировал на задержание своего брата

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию с задержанием своего брата Арона по делу о незаконной переправке людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Орбан считает, что ситуация с задержанием его брата – это "отвлекающий маневр" нового правительства.

"Сегодня правительство должно дать ответ Комитету по вопросам национальной безопасности относительно шпионского скандала. Этот "расчет" – лишь отвлекающий маневр. То, что происходит в Венгрии, – это не привлечение к ответственности, а расчет", – убежден он.

Орбан также добавил, что, по его мнению, таким образом новое правительство пытается "устранить политических оппонентов и установить однопартийную систему".

"Я – главная мишень; мой брат – лишь пешка", – резюмировал он.

О задержании Арона Орбана стало известно в понедельник. Сообщалось, что следователи из Национального следственного бюро (NNI) и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) проводят совместные следственные действия в рамках двух продолжающихся уголовных дел.

Напомним, в июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти во время правления его предшественника Виктора Орбана.

Созданный правительством Мадьяра антикоррупционный орган – Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) – 28 сентября объявил о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Виктора Орбана.