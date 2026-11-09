Прокуратура Польщі розповіла про зброю і півтисячі боєприпасів, вилучених у стрільця у Кракові

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що в автомобілі та біля Міхала Оксінського, який розстріляв людей у центрі Кракова, було виявлено чотири одиниці зброї і сотні одиниць боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Речник розповів, що в авто нападника, зокрема, знайшли, дві гвинтівки AR-15 та два пістолети.

"У нього (у нападника – ред.) та в автомобілі виявлено кількасот одиниць боєприпасів, зокрема до цих гвинтівок і пістолетів. Це близько півтисячі одиниць додаткових боєприпасів, які могли бути використані", – повідомив Пшемислав Новак.

"Ми вилучили дуже велику кількість гільз. Загалом у Кракові було зроблено щонайменше кілька десятків пострілів, можливо, навіть кілька сотень. Точна кількість стане відома після аналізу документації, яку протягом вихідних збирали прокурори та поліцейські", – додав він.

Слідчі мають у своєму розпорядженні щонайменше чотири мобільні телефони, які було знайдено при зловмиснику та в його автомобілі, а також іншу електронну техніку.

"Провадження, незважаючи на смерть підозрюваного, триває", – додав Новак.

Прокуратура ще не має впевненості, коли саме сталися вбивства рідних нападника у квартирі в Островці-Свентокшиському.

"З великою ймовірністю кожна з цих осіб загинула від двох пострілів у область голови. Обставини також вказують на те, що їх було вбито вночі. Це пов’язано з їхнім положенням: наприклад, батько лежав у ліжку, усі були одягнені так, як зазвичай сплять. Однак ми ще не знаємо, з якої зброї їх було вбито", – повідомив речник прокуратури.

Він додав, що у квартирі в Островці-Свентокшиському було знайдено сім одиниць зброї. "Він також вбив двох котів у цій квартирі, по одному пострілу в кожного", – повідомив речник.

Слідчі також з’ясовують, що саме сталося з моменту, коли зловмисник покинув квартиру, до моменту його прибуття до Кракова.

"Ще зарано категорично говорити про мотиви та натхнення, про якусь ідеологію", – зазначив Пшемислав Новак.

"Прокурори були в його квартирі. Один із прокурорів провів там 13 годин. Там немає нічого настільки очевидного, про що можна було б повідомити, наприклад, якоїсь явної символіки чи книг. Таких речей немає", – додав речник.

"Щодо символіки, яка була в цій кімнаті, на стіні висів жовтий прапор зі змією. Це так званий прапор Гадсдена. Історичний прапор XVIII століття зі США. На ньому зображено гримучу змію на жовтому тлі. Цей прапор, ця символіка має різні значення, пов’язані зі свободою та повстанням проти влади", – сказав Новак, додавши, що цей прапор використовується різними групами, не обов’язково негативними.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник, яких здійснив стрілянину у центрі Кракова, помер у лікарні.