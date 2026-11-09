Прокуратура Польши сообщила об оружии и полутысяче патронов, изъятых у стрелка в Кракове

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что в автомобиле и при Михале Оксиньском, расстрелявшем людей в центре Кракова, было обнаружено четыре единицы оружия и сотни патронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Пресс-секретарь рассказал, что в автомобиле нападавшего, в частности, нашли две винтовки AR-15 и два пистолета.

"У него (у злоумышленника – ред.) и в автомобиле обнаружено несколько сотен единиц боеприпасов, в том числе к этим винтовкам и пистолетам. Это около полутысячи единиц дополнительных боеприпасов, которые могли быть использованы", – сообщил Пшемыслав Новак.

"Мы изъяли очень большое количество гильз. Всего в Кракове было произведено как минимум несколько десятков выстрелов, возможно, даже несколько сотен. Точное количество станет известно после анализа документации, которую в течение выходных собирали прокуроры и полицейские", – добавил он.

Следователи имеют в своём распоряжении как минимум четыре мобильных телефона, которые были найдены у злоумышленника и в его автомобиле, а также другую электронную технику.

"Расследование, несмотря на смерть подозреваемого, продолжается", – добавил Новак.

Прокуратура пока не может с уверенностью сказать, когда именно произошли убийства родственников нападавшего в квартире в Островце-Свентокшиском.

"С большой вероятностью каждый из них погиб от двух выстрелов в область головы. Обстоятельства также указывают на то, что их убили ночью. Это связано с их положением: например, отец лежал в постели, все были одеты так, как обычно спят. Однако мы пока не знаем, из какого оружия их убили", – сообщил представитель прокуратуры.

Он добавил, что в квартире в Островце-Свентокшиском было найдено семь единиц оружия. "Он также убил двух кошек в этой квартире, по одному выстрелу в каждую", – сообщил пресс-секретарь.

Следователи также выясняют, что именно произошло с момента, когда злоумышленник покинул квартиру, до момента его прибытия в Краков.

"Еще рано категорично говорить о мотивах и вдохновении, о какой-то идеологии", – отметил Пшемыслав Новак.

"Прокуроры побывали в его квартире. Один из прокуроров провёл там 13 часов. Там нет ничего настолько очевидного, о чём можно было бы сообщить, например, какой-то явной символики или книг. Таких вещей нет", – добавил пресс-секретарь.

"Что касается символики, которая была в этой комнате, на стене висел желтый флаг со змеей. Это так называемый флаг Гадсдена. Исторический флаг XVIII века из США. На нем изображена гремучая змея на желтом фоне. Этот флаг, эта символика имеет различные значения, связанные со свободой и восстанием против власти", – сказал Новак, добавив, что этот флаг используется различными группами, не обязательно негативными.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

В квартире террориста польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова, скончался в больнице.