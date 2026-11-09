Кос: Молдова может догнать Черногорию в переговорах о вступлении в ЕС в 2027 году

Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время выступления в Кишиневе, цитирует "Европейская правда".

В ходе выступления Кос подчеркнула, что отчет о расширении ЕС за 2026 год подтверждает значительный прогресс Молдовы, достигнутый несмотря на "беспрецедентное внешнее давление".

В этом контексте она отметила, что ожидает одобрения Советом ЕС открытия двух последних переговорных кластеров.

"2026 год еще не закончился. Поэтому нас ждут еще положительные новости. Мы ожидаем, что Совет ЕС даст зеленый свет на открытие двух оставшихся кластеров", – сказала Кос.

Она подчеркнула, что Европейская комиссия завершает подготовку положительной оценки выполнения Молдовой IBAR ("фундаментальных" бенчмарков).

"Положительная оценка IBAR откроет путь к закрытию переговорных разделов. Это станет переломным моментом в переговорах о вступлении. И именно поэтому 2027 год станет решающим годом для достижения результатов", – сказала Кос.

Еврокомиссар подчеркнула: если Молдова сохранит нынешние темпы реформ – в 2027 году страна сможет закрыть до 25 переговорных разделов.

"Поясню, что это означает. Это позволит Молдове достичь того уровня, на котором сегодня находится Черногория. Речь идет о Черногории, которая приближается к завершению переговоров о вступлении. Государства-члены ЕС уже готовят договор о ее вступлении. Это означает, что если вы достигнете таких же результатов, то окажетесь в аналогичном положении", – сказала она.

Кос подытожила, что если Молдова и в дальнейшем будет продвигать реформы такими темпами, у нее будет реалистичный путь к завершению переговоров о вступлении в начале 2028 года.

Напомним, Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, предварительно закрыл ещё два переговорных раздела с Черногорией в рамках переговоров о вступлении в ЕС, что увеличивает общее количество закрытых разделов до 23 из 33.

Ранее Кос уже заявляла, что при нынешних темпах реформ Черногория будет готова подписать договор о вступлении в ЕС уже в июне 2027 года.

Также напомним, что ЕС в "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

О том, как Украина увеличила отставание от трех основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в статье: "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчет-2026 и что будет с вступлением в ЕС.