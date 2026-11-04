Кос розповіла, коли Чорногорія може підписати договір про вступ в ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за нинішніх темпів реформ Чорногорія буде готова підписати договір про вступ у ЄС уже в червні 2027 року.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами у середу, 4 жовтня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цього дня Європейська комісія представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу, у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС. Він свідчить, що Чорногорія демонструє значний прогрес і активно просувається до членства.

"За нинішніх темпів ми будемо готові підписати договір про вступ уже в червні 2027 року", – сказала Кос, коментуючи прогрес Чорногорії.

За її словами, за Чорногорією можуть піти Албанія, Молдова та Україна, зазначивши, що ці країни рухаються "переконливим" шляхом до вступу в ЄС.

Нагадаємо, недавно Чорногорія вжила заходів щодо врегулювання низки суперечок із сусідньою Хорватією, які загрожували зірвати її плани стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Чорногорія попередньо закрила 21 із 33 переговорних розділів, що робить її лідером у процесі розширення ЄС. Країна сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.