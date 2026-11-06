ЄС закрив переговори з Чорногорією ще за двома розділами

Європейський Союз у п'ятницю, 6 листопада, попередньо закрив ще два переговорні розділи з Чорногорією у перемовинах про вступ до ЄС, що збільшує загальну кількість закритих розділів до 23 з 33.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" за результатами міжурядової конференції з Чорногорією, яка відбулася 6 листопада у Брюсселі.

ЄС і Чорногорія попередньо закрили переговори за розділом 1 "Вільний рух товарів" та розділом 12 "Безпека харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика".

"Маючи 23 попередньо закриті переговорні розділи, Чорногорія досягає значного прогресу на шляху до закриття всіх розділів, що залишилися", – заявив міністр Ірландії з питань Європи та оборони Томас Бірн, який представляє ірландське головування в Раді ЄС.

Він наголосив, що розширення ЄС залишається одним із пріоритетів ірландського головування.

Нагадаємо, Єврокомісія вважає реалістичним завершення переговорів із країною до кінця 2026 року за умови проведення необхідних реформ.

"Цього тижня у своєму звіті про розширення Комісія дійшла висновку, що переговори про вступ із Чорногорією реально завершити до кінця року, щойно Чорногорія проведе необхідні реформи. Сьогоднішній прогрес підтримує цю динаміку вступу Чорногорії до ЄС", – заявив ірландський міністр.

На попередній міжурядовій конференції 12 жовтня Чорногорія закрила ще три переговорні розділи: 17 "Економічна та монетарна політика", 18 "Статистика" та 19 "Соціальна політика та зайнятість".

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за нинішніх темпів реформ Чорногорія буде готова підписати договір про вступ у ЄС уже в червні 2027 року.

Нещодавно Чорногорія вжила заходів щодо врегулювання низки суперечок із сусідньою Хорватією, які загрожували зірвати її плани стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.