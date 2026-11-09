Прем’єр Литви вважає, що зарано говорити про зміну назви представництва Тайваню

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що зміна назви представництва Тайваню у Вільнюсі була б передчасною до проведення переговорів з китайськими дипломатами.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у понеділок, 9 листопада, цитує LRT, пише "Європейська правда".

У Сінкявічюса запитали, чи вважає він, що зміна назви представництва Тайваню у Литві була б виправданою з метою відновлення дипломатичних відносин з Китаєм.

За словами глави уряду, Литва відкрита до "конструктивного діалогу без попередніх умов" із представниками Пекіна.

"Наразі, на мою думку, ще зарано обговорювати це, оскільки переговори ще не відбулися. Між представниками Китайської Народної Республіки та Міністерства закордонних справ Литви відбудуться зустрічі на дипломатичному рівні", – сказав він.

Зазначимо, ця дискусія триває на тлі того, як ЗМІ писали, що Міністерство закордонних справ Литви у вересні начебто попросило представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву протягом тижня.

Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське представництво". Аналогічні представництва в інших країнах зазвичай діють під назвою Тайбейського.

У відповідь Китай знизив рівень свого дипломатичного представництва в Литві з посла до тимчасового повіреного у справах. Китайські дипломати відсутні в Литві з травня 2025 року, після того, як Вільнюс відмовився видавати їм нові акредитації.

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