Премьер Литвы считает, что пока рано говорить об изменении названия представительства Тайваня

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что изменение названия представительства Тайваня в Вильнюсе было бы преждевременным до проведения переговоров с китайскими дипломатами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 9 ноября, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Синкявичюса спросили, считает ли он, что изменение названия представительства Тайваня в Литве было бы оправданным с целью восстановления дипломатических отношений с Китаем.

По словам главы правительства, Литва открыта для "конструктивного диалога без предварительных условий" с представителями Пекина.

"На данный момент, на мой взгляд, еще рано обсуждать это, поскольку переговоры еще не состоялись. Между представителями Китайской Народной Республики и Министерства иностранных дел Литвы состоятся встречи на дипломатическом уровне", – сказал он.

Отметим, что эта дискуссия продолжается на фоне сообщений СМИ о том, что Министерство иностранных дел Литвы в сентябре якобы попросило представительство Тайваня в Вильнюсе изменить название в течение недели.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское представительство". Аналогичные представительства в других странах обычно действуют под названием "Тайбэйское".

В ответ Китай понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах. Китайские дипломаты отсутствуют в Литве с мая 2025 года, после того как Вильнюс отказался выдавать им новые аккредитации.

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