Рубіо та глава МЗС Франції обговорили російсько-українську війну та МКС

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро у понеділок, 9 листопада.

Про це йдеться у відповідній заяві Держдепу США, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вони поспілкувалися щодо зусиль, які спрямовані на "досягнення стійкого, довгострокового мирного врегулювання війни між Росією та Україною".

Також Рубіо і Барро обговорили основні занепокоєння США щодо Міжнародного кримінального суду.

Окрім цього, міністри також обговорили ситуацію на Близькому Сході, ще раз наголосивши на важливості свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

"Державний секретар також закликав припинити преференційні заходи ЄС та надмірне регулювання, спрямовані проти американських компаній", – додали у заяві.

Повідомляли, що міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) проведуть у вівторок, 10 листопада, у Парижі окреме засідання, присвячене підтримці України.

Також міністри закордонних справ країн G7 обговорять нещодавні кібератаки, які, як підозрюється, були здійснені проросійськими угрупованнями.