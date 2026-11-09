Рубио и глава МИД Франции обсудили российско-украинскую войну и МУС
Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в понедельник, 9 ноября.
Об этом говорится в соответствующем заявлении Госдепа США, сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, они обсудили усилия, направленные на "достижение устойчивого, долгосрочного мирного урегулирования войны между Россией и Украиной".
Также Рубио и Барро обсудили основные опасения США в отношении Международного уголовного суда.
Кроме того, министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, еще раз подчеркнув важность свободы судоходства в Ормузском проливе.
"Государственный секретарь также призвал прекратить преференциальные меры ЕС и чрезмерное регулирование, направленные против американских компаний", – добавили в заявлении.
Сообщалось, что министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) проведут во вторник, 10 ноября, в Париже отдельное заседание, посвященное поддержке Украины.
Также министры иностранных дел стран G7 обсудят недавние кибератаки, которые, как подозревается, были осуществлены пророссийскими группировками.