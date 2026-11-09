Вибух на заводі у Туреччині: кількість загиблих зросла до 16

Внаслідок вибуху на металургійному заводі у турецькому місті Ізмір кількість загиблих людей зросла до 16.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Dünya Gazetesi, пише "Європейська правда".

Ердоган у своїй заяві після засідання Кабінету міністрів повідомив, що кількість загиблих внаслідок вибуху на металургійному заводі HABAŞ зросла до 16 осіб.

Пожежу, що спалахнула після вибуху, вдалося взяти під контроль і загасити, проте на заводі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Металургійний завод повідомив, що вибух стався під час планових робіт з технічного обслуговування однієї з електродугових печей.

Нагадаємо, у Греції затримали п'ятьох підозрюваних у застосуванні ручних гранат у магазині в центрі Афін.

Раніше влада Греції заарештувала трьох людей, яких підозрюють у крадіжці мідних газових труб з будівлі, що спричинило витік газу, який своєю чергою призвів до смертельного вибуху в центрі Афін.