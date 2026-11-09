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У Туреччині стався вибух на металургійному заводі: є загиблі та поранені

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Новини — Понеділок, 9 листопада 2026, 14:14 — Уляна Кричковська-Богданова

У турецькому місті Ізмір стався вибух на металургійному заводі, внаслідок чого є загиблі та поранені люди.

Про це пише Dünya Gazetesi, передає "Європейська правда".

Вибух стався у понеділок, 9 листопада, на металургійному заводі HABAŞ, після нього спалахнула пожежа. 

Внаслідок інциденту, за офіційними даними, щонайменше шестеро людей загинули, а ще 14 зазнали поранень.

У заяві, опублікованій адміністрацією губернатора Ізміра, зазначено, що вибух стався близько 12:00. За попередніми даними, інцидент стався внаслідок того, що під час процесу розливу рідкої сталі обвалився стельовий кран і впав у дугову піч. 

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі повідомив, що з самого початку інциденту всі відповідні підрозділи скоординовано працюють на місці події, безперервно проводячи пошуково-рятувальні, протипожежні та аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у Греції затримали п'ятьох підозрюваних у застосуванні ручних гранат у магазині в центрі Афін.

Раніше влада Греції заарештувала трьох людей, яких підозрюють у крадіжці мідних газових труб з будівлі, що спричинило витік газу, який своєю чергою призвів до смертельного вибуху в центрі Афін. 

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