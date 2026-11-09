У Туреччині стався вибух на металургійному заводі: є загиблі та поранені

У турецькому місті Ізмір стався вибух на металургійному заводі, внаслідок чого є загиблі та поранені люди.

Про це пише Dünya Gazetesi, передає "Європейська правда".

Вибух стався у понеділок, 9 листопада, на металургійному заводі HABAŞ, після нього спалахнула пожежа.

Внаслідок інциденту, за офіційними даними, щонайменше шестеро людей загинули, а ще 14 зазнали поранень.

İzmir Aliağa’da bulunan Habaş Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi! İşçilerden aldığımız bilgilere göre bakım esnasında kolona benzer bir parçanın doğalgaz tankının üzerine düşmesi sonucu patlama yaşandı. Bölgede 50 işçinin çalıştığı, şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı ve onlarca işçinin durumunun belirsiz olduğu bildiriliyor. Daha 4 gün önce aynı fabrikada 20 yaşında bir genci iş cinayetinde kaybettik. Habaş’ta işçiler katlediliyor. Katliamın takipçisi olacağız. – Umut-Sen (@sendikaumut_) November 9, 2026

У заяві, опублікованій адміністрацією губернатора Ізміра, зазначено, що вибух стався близько 12:00. За попередніми даними, інцидент стався внаслідок того, що під час процесу розливу рідкої сталі обвалився стельовий кран і впав у дугову піч.

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі повідомив, що з самого початку інциденту всі відповідні підрозділи скоординовано працюють на місці події, безперервно проводячи пошуково-рятувальні, протипожежні та аварійно-рятувальні роботи.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu. Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor. Duman, İzmir’den de görünüyor. https://t.co/VkcBOCZWaH – Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026

Нагадаємо, у Греції затримали п'ятьох підозрюваних у застосуванні ручних гранат у магазині в центрі Афін.

Раніше влада Греції заарештувала трьох людей, яких підозрюють у крадіжці мідних газових труб з будівлі, що спричинило витік газу, який своєю чергою призвів до смертельного вибуху в центрі Афін.