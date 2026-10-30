У Греції заарештували трьох підозрюваних у смертельному вибуху в Афінах

Влада Греції заарештувала трьох людей, яких підозрюють у крадіжці мідних газових труб з будівлі, що спричинило витік газу, який, своєю чергою, призвів до смертельного вибуху у центрі Афін.

Про це пише Reuters із посиланням на дані влади, передає "Європейська правда".

Як зазначається, підозрюють у цьому інциденті двох греків та громадянина Албанії.

За результатами розслідування експерти з відділу розслідування злочинів пожежної служби дійшли висновку, що за кілька годин до вибуху підозрювані пошкодили головну інфраструктуру подачі природного газу до двоповерхової будівлі, знімаючи мідні деталі труб.

Очікується, що підозрювані постануть перед прокурором у п’ятницю, 30 жовтня.

Мова йде про вибух, який стався 25 вересня, і внаслідок якого загинули шестеро людей.

А 21 жовтня у центрі столиці Греції пролунав вибух, в результаті інциденту було поранено двох поліцейських та двох перехожих.