У Греції затримали п'ятьох підозрюваних у застосуванні ручних гранат у магазині в центрі Афін

З ранку вівторка, 3 листопада, триває операція грецьких спецслужб з ліквідації злочинного угруповання, яке підозрюється у причетності до застосування ручних гранат та замаху на вбивство.

Про це пише Kathmerini, інформує "Європейська правда".

Наразі затримали п’ятьох людей, а до матеріалів справи також включили чотирьох ув’язнених у виправних закладах країни, серед яких є й албанські засуджені.

У рамках розслідування були розкриті два напади з використанням оборонних ручних гранат на той самий магазин в Афінах.

Так, 8 вересня 2026 року невідомий розбив вітрину за допомогою кришки каналізаційного люка та кинув гранату всередину. Вибух спричинив матеріальні збитки.

Менш ніж через місяць, 5 жовтня, двоє осіб на мотоциклі знову під’їхали до магазину та кинули всередину другу оборонну ручну гранату, яка не вибухнула. На місце події викликали групу з відділу знешкодження вибухових пристроїв.

Операція та розслідування органів влади тривають, зазначає видання.

Раніше влада Греції заарештувала трьох людей, яких підозрюють у крадіжці мідних газових труб з будівлі, що спричинило витік газу, який, своєю чергою, призвів до смертельного вибуху у центрі Афін. Мова йде про вибух, який стався 25 вересня, і внаслідок якого загинули шестеро людей.