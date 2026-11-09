Взрыв на заводе в Турции: число погибших возросло до 16

В результате взрыва на металлургическом заводе в турецком городе Измир число погибших возросло до 16.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Dünya Gazetesi, пишет "Европейская правда".

Эрдоган в своем заявлении после заседания Кабинета министров сообщил, что число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ возросло до 16 человек.

Пожар, вспыхнувший после взрыва, удалось взять под контроль и потушить, однако на заводе продолжаются поисково-спасательные работы.

Металлургический завод сообщил, что взрыв произошел во время плановых работ по техническому обслуживанию одной из электродуговых печей.

Напомним, в Греции задержали пятерых подозреваемых в применении ручных гранат в магазине в центре Афин.

Ранее власти Греции арестовали троих человек, которых подозревают в краже медных газовых труб из здания, что привело к утечке газа, которая, в свою очередь, стала причиной смертоносного взрыва в центре Афин.