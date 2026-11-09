Франция вызвала посла Ирана в связи с кибератакой на холодильные витрины супермаркетов

Франция официально обвинила Иран в причастности к масштабной кибератаке на холодильные витрины супермаркетов, произошедшей в прошлом месяце.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Ранее СМИ писали, что французские чиновники обвинили Иран в кибератаках, которые вывели из строя коммерческие холодильные витрины и морозильные камеры по всей Франции.

Барро в понедельник, 9 ноября, заявил, что иранский посол был вызван в Министерство иностранных дел Франции на фоне этой кибератаки.

"Это атака беспрецедентного масштаба и агрессивности. Это первая крупномасштабная кибератака, направленная на саботаж на французской территории, и она представляет серьезную угрозу для наших национальных интересов и безопасности французского народа. Именно поэтому она не останется без ответа", – подчеркнуло МИД Франции.

Также Барро пригрозил дополнительными санкциями ЕС против Ирана, пообещав принять "любые другие необходимые меры" для реагирования на эту атаку и предотвращения будущих атак.

Также в начале ноября во Франции заявили о кибератаке, которая затронула банки крови; при этом её удалось остановить до того, как её последствия смогли нанести ущерб.

А СМИ писали, что кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах ряда европейских стран, произошедшие в начале ноября, могут быть связаны с группировками пророссийских хакеров.