"Военный поток-2": как новый газопровод поможет флоту России в Балтийском море

Российский газопровод "Северный поток-2" увеличит энергетическую зависимость европейских стран от России и даст Москве дополнительные рычаги влияния на ЕС. Это несомненный факт, о котором буквально кричат ​​страны Центральной и Восточной Европы.

Однако этот проект несет еще одну серьезную угрозу, о которой говорят не так часто – увеличение военного присутствия РФ возле границ стран НАТО.

Именно эта, недооцененная угроза стала темой дискуссии на Львовском форуме по безопасности.

"Гражданский" поток

Трубопровод будет проходить в Балтийском море вдоль берегов стран-членов – Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Дании, а также Швеции и Финляндии, которые не входят в Альянс, но усиливают связи с ним на фоне продолжающейся агрессии РФ.

Впрочем, некоторые из этих стран поддерживают проект.

Прежде всего – Германия, которая вместе с Австрией и Нидерландами получит наибольшую экономическую выгоду от его реализации. И пока внутри Германии идут жесткие дискуссии о сотрудничестве с РФ, фактически разделившие политические круги страны, бизнес идет туда, где есть деньги. Поэтому неудивительно, что немецкие компании охотно участвуют в строительстве – поставляют "Газпрому" трубы для газопровода и тому подобное.

"Проект разделил Германию, и разделение идет не просто между политическими партиями, а уже внутри этих партий", – отметил во Львове представитель немецкого Фонда Ганса Зайделя в Украине Даниэль Зайберлинг.

Между тем Россия может (и, по мнению многих экспертов, будет!) использовать трубопровод как зону для размещения техники и оборудования, не связанного с транспортировкой газа. Она уже делает это в Черном море, вблизи аннексированного Крыма, и в Азовском море, где вместе с энергетической инфраструктурой появляются объекты двойного назначения, нужные российским военным.

"Достаточно посмотреть, что делает РФ в Азовском море. Современная война на море не будет столкновением двух флотов, большого количества кораблей – по сути, это будет использование беспилотных систем. Такая инфраструктура, как газопровод, дает возможность для их использования не только для технического наблюдения, но и для разведки", – отмечает директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

РФ увеличила военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты незаконного строительства Керченского моста. А с апреля 2018 года российские пограничники задержали там около 150 украинских судов.

Между тем в западной части Черного моря РФ уже оснастила украденные в Украине нефтяные платформы системами отслеживания надводного и подводного пространства. Благодаря этому она обеспечила контроль сектора, через который идет львиная доля торговли Украины и прибывают в Одессу корабли НАТО.

Что изменит Nord Stream-2?

Морское законодательство официально позволяет охранять коридор, по которому проходит трубопровод, и устанавливать системы контроля за его состоянием. Москва использует эти системы еще и для слежения за кораблями, проходящими рядом, в том числе военными.

И хотя Россия уже использует одну нить "Северного потока" в Балтийском море, запуск второй даст России право и основания серьезно увеличить разведывательный потенциал в этом регионе.

Для Москвы это – важный вопрос из-за укрепления восточного фланга НАТО. В странах Балтии и Польше размещены многонациональные батальоны Альянса, также поляки стремятся разместить у себя "Форт Трамп" – постоянную базу американских военных.

По крайней мере частично трафик к ней будет идти морским путем через Балтику.

И хотя действия НАТО на восточном фланге являются ответом на российскую агрессию в Украине, Кремль считает иначе и определяет такие действия как угрозу для себя. И – с большой вероятностью – будет использовать тезис об "угрозе со стороны НАТО" для милитаризации трубопровода.

"Россия уже значительно милитаризировала Балтийское море. Дополнительное российское военное развертывание в экономической зоне ряда государств-членов ЕС и НАТО может привести к обострению напряженности в рамках этих альянсов", – считает Река Смеркени, вице-президент американского аналитического центра СЕРА, представлявшая в рамках Львовского форума по безопасности анализ последствий строительства "Северного потока-2".

Что именно может появиться в Балтии?

Российские военные уже сейчас активно используют в Сирии мобильные автономные подводные аппараты, предназначенные для обнаружения мин или разведки. На базе ВМФ РФ в Тартусе были замечены комплексы "Галтель", созданные по заказу российских военных.

Впоследствии мы вполне можем увидеть все это в Балтийском море – под предлогом необходимости защиты российской инфраструктуры.

Шанс остановить строительство "Северного потока-2" все еще есть, и самым действенным механизмом могли бы стать санкции. Но не против "Газпрома", а против его европейских подрядчиков. Российский монополист не способен собственными силами реализовать многомиллиардный проект – 90% составляющих газопровода поставляют европейские компании.

Причем единственной силой, способной наложить эти санкции, остаются США. Сама Европа на это не решится, ведь санкции возможны только при полном единстве, которого в Евросоюзе по этому вопросу пока нет.

Автор: Юрий Онищенко,

журналист "Европейской правды"