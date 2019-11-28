Без Украины, но с Грузией: почему Киев решил игнорировать встречу лидеров НАТО

Президент Зеленский не поедет в Лондон, где состоится встреча лидеров НАТО. Это не является большим секретом – об этом давно говорили в МИД, честно объясняя, что туда не пригласили ни нас, ни, например, грузинского лидера.

Это правда, но есть одно но: Грузия все равно будет представлена ​​в Лондоне. Пусть и не на уровне президента. Туда поедет министр иностранных дел, который сможет встретиться с коллегами и напомнить о евроатлантических стремлениях своего государства. А вот Украина этого делать не будет.

Сразу стоит отметить: о "предательстве евроатлантической интеграции" это еще не говорит. Мы далеки от этих обвинений.

Напротив, монобольшинство и прозападная оппозиция в последние дни сблизились в понимании того, как надо двигаться к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, и согласились, что новую заявку на ПДЧ Украина подавать не будет.

Однако тактика, выбранная украинской властью, вызывает вопросы.

Подробнее об этом – в нашей статье.

"Ненастоящий" саммит

3 декабря в Лондоне соберутся лидеры всех государств-членов, но саммита НАТО там не будет. Это утверждение может показаться странным, но это – правда. Дело в том, что статус этого события в Альянсе решили снизить до уровня "встречи лидеров" – то есть ниже, чем "саммит".

Скажете, что это буквоедство, которое мало кого интересует?

И будете абсолютно правы!

Но есть одна страна в мире, которая уделяет этому "буквоедству" слишком большое внимание. Эта страна – Украина. Ведь именно эта мелкая деталь помогает официальному Киеву объяснить, почему Владимира Зеленского будет не на встрече в Лондоне. Дело в том, что на "встречи лидеров", в отличие от полноценных саммитов, Альянс не приглашает государства-партнеры.

А значит, гостя из Украины там действительно не ждут.

Именно поэтому упоминание в информационном поле о "саммите НАТО" заставляет украинское правительство нервничать и еще раз объяснять различия.

И этим мы отличаемся от остального мира, где огромное количество авторитетных медиа – от США до Китая, от информагентств до экспертных изданий – не беспокоятся из-за этих деталей и употребляют слово "саммит" в отношении лондонской встречи.

И хотя это объяснение и эта логика официального Киева – правдивы и имеют под собой основания, все же "есть одно но".

К сожалению, лондонская встреча еще раз покажет, что в отношениях с НАТО Украина – это не Грузия. И это сравнение – не в пользу нашего государства.

Украина – не Грузия

Параллельно со встречей лидеров Альянса (которая все равно является "саммитом" в словарном значении, хотя действительно не имеет такого статуса в терминах НАТО) в Лондоне будет проходить еще одно событие высокого уровня, соорганизатором которого также выступает Североатлантический альянс, точнее, его подразделение публичной дипломатии.

Это – конференция NATO Engages.

И у нее нет таких жестких ограничений по поводу стран-участниц.

В лондонской программе конференции есть подтвержденное участие генсека НАТО, нескольких других высокопоставленных лиц Альянса и государств-членов, а также... министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани на панели под названием "Альянс для глобального будущего: партнеры НАТО".

Позицию "партнеров НАТО" он будет представлять один, без Украины.

Оба представителя украинского правительства, ответственные за это направление, подтвердили "Европейской правде", что ехать в Лондон не планируют, хотя и получили приглашение от организаторов присоединиться к грузинскому коллеге.

"Глава МИД Украины Вадим Пристайко не будет участвовать в тематическом мероприятии на полях юбилейного саммита НАТО 3 декабря. Side-event (речь идет о конференции NATO Engages), на который было отправлено приглашение министру, имеет формат политологической подиумной дискуссии", – пояснили в МИД. "На полях саммита, по установившейся традиции, состоится международная конференция, но в рамках самого саммита не будет официального заседания с участием украинской делегации. Страны-партнеры, в том числе Украина, к участию в этом мероприятии (встрече лідеров НАТО) не приглашены", – согласился с ними вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Оба чиновника подчеркнули, что Украина будет представлена ​​на NATO Engages на уровне посла нашей страны в Великобритании Наталии Галибаренко. "В мероприятии также примет участие один из руководителей профильного департамента министерства", – пояснили в МИД.

Но это – не политический уровень. Дипломаты могут наблюдать за дискуссией, но не участвовать в ней.

Что теряет Украина?

Очевидных и неотложных последствий действительно нет. Переоценивать важность встречи в Лондоне не стоит: никто не планирует "давать ПДЧ здесь и сейчас". И обязательств участвовать в таких мероприятиях Украина точно не давала. В правительстве вполне резонно отмечают, что речь идет об экспертной дискуссии, пусть и организованной под патронатом Альянса, а не о политических переговорах.

Но не все так просто.

Во-первых, даже на экспертном уровне Украине крайне нужны такие встречи.

Или кто-то считает, что все западные аналитические центры убеждены в искреннем стремлении новой украинской власти двигаться к членству в Альянсе? Нет, такого убеждения нет, над этим еще нужно работать. А без экспертной поддержки преодолеть сопротивление западных политиков нам будет ой как нелегко.

Во-вторых, есть основания утверждать, что форум, соорганизатором которого выступает НАТО, – это не "просто подиумная дискуссия".

Грузины уверены, что их министр сможет провести там ряд официальных встреч, ведь планируется совместный ивент с участием министров стран-членов НАТО и участников Engages (хотя от официального комментария по этому поводу в Тбилиси и в штаб-квартире НАТО воздержались).

Ценными впечатлениями поделилась бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая весной этого года должна была сделать точно такой же выбор, получив приглашение на конференцию NATO Engages в Вашингтоне, проходившую на полях министерской встречи НАТО. Так же, как и сейчас – без участия Украины.

Она рассказала "Европейской правде", что решение поехать в Вашингтон было правильным. "Формально конференция проходит за рамками встречи НАТО, однако немало министров туда приходили. Там был вице-президент США Майк Пенс, заместитель генсека Роуз Геттемюллер. У меня были двухсторонки с тремя балтийскими министрами, я смогла обсудить некоторые важные вещи с главой МИД Турции и так далее. Кроме того, благодаря встречам на Engages мы из первых уст знали, что обсуждалось за закрытыми дверями.

Поэтому мой опыт свидетельствует, что поездки на этот форум, который проводится на полях встречи Альянса, очень важны", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Сложно не согласиться: если мы действительно хотим доказать Альянсу, что Украина стремится к интеграции, если новая власть сохраняет стремление получить ПДЧ, а затем стать членом НАТО, то неужели не является логичным то, что мы должны заявлять об этом при каждом удобном случае?!

Хотелось бы верить, что официальный Киев услышит эту критику, изменит планы, и уже на следующей неделе мы увидим в Лондоне или Кулебу, или Пристайко, или как минимум ответственного за направление НАТО заместителя. Но, к сожалению, надежд на это немного.

ПДЧ без "зрады"

В начале статьи было отмечено: несмотря на эту критику и несмотря на ошибочное, по мнению автора этих строк, отношение Киева к встрече в Лондоне, оснований с уверенностью говорить о "предательстве евроатлантической интеграции", к счастью, нет.

Ведь параллельно есть и другие новости.

В частности, в МИД отметили, что уже на следующей неделе украинская делегация поедет в Брюссель. А значит, сможет частично наверстать упущенные в Лондоне возможности.

"11 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО по оценке Годовой национальной программы на 2019 год (ГНП-2019) и подготовке ГНП-2020 с участием вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы", – сообщили в МИД, отвечая на запрос "Европейской правды".

И это – хорошая новость. А еще важнее – то, что вопросы НАТО и членства Украины в нем вызывают все меньше споров в украинском парламенте.

И здесь важным шагом стало достижение согласия между монобольшинством и прозападной оппозицией (прежде всего партией "Европейская солидарность") о том, как Украине нужно двигаться к получению Плана действий относительно членства в НАТО.

Все согласились, что новую заявку на ПДЧ Украина подавать не будет.

Ожидается, что уже в ближайшее время парламент примет постановление, которое подтвердит силу прежней заявки Украины о ПДЧ. Проект этого решения был согласован с МИД и единогласно (!!!) поддержан на заседании комитета ВР по иностранным делам.

"Конечно, речь идет не о еще одной заявке, а об обращении к нашим партнерам, подтверждении наших намерений и четком публичном призыве не блокировать нам ПДЧ", – пояснила одна из инициаторов решения Ирина Геращенко ("Евросолидарность").

Это решение, безусловно, станет знаковым. Хорошо, что партия власти дала на него согласие. Но вопросы по поводу неучастия Украины во встрече в Лондоне от этого, скажем откровенно, не исчезают.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"