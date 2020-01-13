Побег от бабушки: как будут жить принц Гарри и Меган после скандала в королевской семье

Не встигла британська громадськість зітхнути з полегшенням після завершення драми під назвою "Ухвалення угоди про Brexit", як на країну звалилося чергове потрясіння – принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оголосили про наміри відійти від обов’язків старших членів королівської родини.

Ба більше, зробили це через повідомлення в Instagram, без попереднього узгодження з Букінгемським палацом.

Просто нечуване зухвальство!

Принц на двох стільцях

ЗМІ з посиланням на оточення монарха одразу почали писати, як глибоко засмучена 93-річна королева і як розлючені принц Уельський Чарльз та герцог Кембриджський Вільям.

Крок Гаррі та Меган, за переказами, в палаці розцінили як "оголошення війни родині", а медіа надали ще більш стислу характеристику їхньому "демаршу" – Megxit (за аналогією з Brexit).

І справді, в останні кілька днів ця тема впевнено витіснила на шпальтах як поважних британських ЗМІ, так і таблоїдів історію з "вічним" виходом Британії з ЄС.

Хтось зосередився на причинах такого кроку. Серед версій, окрім стандартної втоми від суворої регламентації кожного кроку, з’являлися і більш екзотичні – невикорінний расизм британського суспільства, яке так і не змогло прийняти напівафроамериканку Меган Маркл, а також утиски Меган принцом Вільямом.

Частина ж ЗМІ стала прогнозувати, якою стане відповідь королеви.

До скандалів і "винесення сміття з хати" британському монаршому сімейству не звикати.

Ще зовсім нещодавно син Єлизавети ІІ принц Ендрю був змушений тимчасово відмовитися від виконання офіційних обов'язків через дружбу з сутенером-педофілом Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки в американській в'язниці.

Однак ситуація з герцогами Сассекськими Гаррі і Меган за рівнем медійного розголосу вже вийшла за межі кола зацікавлених, привернувши увагу навіть президента США. Дональд Трамп заявив, що засмучений рішенням Гаррі і Меган, висловивши підтримку королеві і її мудрому правлінню.

Спробуємо розібратися у тому, чому оголошення герцогів Сассекських викликало такий широкий розголос і як воно може вдарити по британському монаршому дому.

У своїй заяві від 8 січня Гаррі та Меган оголосили про намір "відігравати нову прогресивну роль" в рамках королівської родини, відійшовши від обов’язків старших її членів.

Варто зазначити, що відмова від офіційного статусу члена монаршого дому є не те щоб частою, але досить звичною річчю.

Такий вибір за своїх дітей при їх народженні зробила і дочка Єлизавети II – принцеса Анна. В результаті онуки королеви не мають титулів і фінансових привілеїв, водночас вони жодним чином не обтяжені королівськими обов’язками.

Гаррі та Меган у своїй заяві також висловили бажання відмовитися від фінансових привілеїв і працювати на власну матеріальну незалежність, розподіляючи свій час між Великою Британією і Північною Америкою.

Однак відмовлятися від титулів подружжя не стало.

Саме цей факт і викликав неоднозначну реакцію і звинувачення у спробі всидіти на двох стільцях.

Наразі увага британської преси прикута до "саміту в Сандрінгемі" – королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассекський збираються на кризову сімейну нараду, щоб обговорити різні сценарії того, що на Гаррі і Меган може чекати в майбутньому.

Швидких рішень тут ніхто не чекає, і всі подробиці зустрічі за зачиненими дверима навряд чи стануть відомі громадськості.

Збереження ролей герцогів Сассекських у Британській співдружності, як пишуть британські ЗМІ, могло б стати компромісом, звільнивши їх від щоденної рутини королівських обов’язків, але дозволивши жити за кордоном і виступати на глобальній сцені.

При цьому Гаррі і Меган, як пише The Guardian, у будь-якому разі залишаться герцогом і герцогинею Сассекськими, а от збереження титулів Їх Королівських Високостей – під питанням.

Вони кажуть, що будуть виконувати королівські обов'язки "за необхідністю". А це створює ризик конфлікту між їхніми королівськими і благодійними ролями та комерційними інтересами.

Потенційно у майбутньому Гаррі та Меган можуть зіткнутися зі звинуваченнями, що вони наживаються на своєму королівському статусі або плямують королівський бренд.

Життя після палацу

Персональні статки принца Гаррі складають 39 млн доларів, а Меган – понад 5 млн. При цьому 95% коштів на їх утримання надавав принц Чарльз з доходів від герцогства Корнуольського, ще 5% забезпечувала їхня частка у суверенному гранті – частині прибутку з Власності корони (Crown Estate), яка витрачається на утримання королівської родини.

Своєю нещодавньою заявою герцоги Сассекські фактично відмовилися від суверенного гранту, але можуть і далі за бажання брати гроші у принца Чарльза. Крім того, у братів Вільяма і Гаррі є кошти, які їм залишила принцеса Діана.

Тому без засобів до існування подружжя точно не залишиться. Та й відхід від королівських обов'язків розв'язує їм руки. Так, за даними ЗМІ, герцогиня вже уклала контракт з компанією Disney на озвучення мультфільмів.

Також подружжя перебуває в процесі реєстрації власної торгової марки Sussex Royal. Товарний знак охоплює цілий ряд товарів і послуг, зокрема таку продукцію, як журнали, календарі, плакати, вітальні листівки та одяг. Під цим брендом Гаррі і Меган планують також надавати різні послуги, включно з благодійним збором коштів, освітніми та соціальними ініціативами.

Опитані Sky News аналітики прогнозують, що Гаррі і Меган у перший рік своєї фінансової незалежності спроможні заробити до 500 млн фунтів, що більше ніж вдвічі перевищує доходи принца Чарльза від герцогства Корнуольського.

Звісно, з точки зору представника суспільства, яке не має традицій конституційної монархії, всі ці королівські справи видаються чимось далеким і неважливим, а самі монархи – дармоїдами, які сидять на шиях порядних платників податків.

Втім, самі британці не поспішають відмовлятися від цього інституту, адже це означало б убивство курки, яка несе золоті яйця.

У 2017 році незалежне консалтингове агентство з оцінки і стратегії брендів Brand Finance визначило вартість британського королівського дому на рівні $88 млрд, з яких вже згадувана Власність корони складає лише $33 млрд.

Ще 55 мільярдів – це додана вартість, яку бренд королівської родини несе для туризму, торгівлі й навіть моди та кінематографу.

Наразі серед експертів, які займаються даною тематикою, поширене побоювання, що "демарш" Гаррі та Меган завдасть удару по самому бренду британської монархії і тій кругленькій сумі коштів, яку цей бренд генерує. Згадаймо хоча б 2018 рік і весілля Гаррі та Меган, яке принесло британській економіці мільярд фунтів прибутку при витрачених 32 мільйонах.

Хоча Меган Маркл не вдалося стати популярнішою за Кейт Мідлтон, її чоловік, згідно з опитуванням YouGov, обійшов свого брата, поступившись у популярності лише королеві. Тому відсутність такої людини серед старших членів королівської родини буде помітною.

У Brand Finance, втім, налаштовані оптимістично. Генеральний директор компанії Девід Хей вважає, що Гаррі та Меган продовжать позитивно впливати на бренд британської монархії – незалежно від того, де вони перебуватимуть: у Лондоні чи в Північній Америці.

"Цінність британської монархії для економіки Сполученого Королівства продовжуватиме зростати, приваблюючи звідусіль фанів королівської родини. Зростаюча роль молодих її членів збережеться, а люди стежитимуть за брендами молодих монархів", – зазначив він.

Такий висновок підтверджують і соціологічні заміри: майже половина (45%) звичайних британців підтримують рішення Гаррі та Меган, проти – лише 26%.

Автор: Іванна Костіна,

журналістка "Європейської правди"