Бизнес против эпидемии: как Dior, Rolls Royce и Pornhub помогают во времена коронавируса

"Ми – на війні!". Ці слова президента Франції Еммануеля Макрона найкраще ілюструють поточну ситуацію в Європі в час коронавірусної кризи.

Держави йдуть на безпрецедентні обмеження і виділяють мільярдні ресурси, намагаючись приборкати поширення хвороби. Не вистачає масок, респіраторів і медичного обладнання.

Економіка "на військових рейках" прямо впливає на приватний бізнес: компанії перепрофілюють виробництво, змінюють підходи до клієнтів і просто намагаються допомагати державі та простим людям.

Приклади такої допомоги – у нашому матеріалі.

Медичні апарати Rolls Royce і санітайзери Louis Vuitton

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон тиждень тому попросив технічних гігантів Rolls Royce та JCB (це третій за величиною в світі виробник будівельного обладнання) допомогти державі пройти епідемію з найменшими втратами.

Для цього, за задумом уряду, ці виробники мали переорієнтувати свої потужності на виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Потреба у цьому обладнанні нині є особливо гострою, адже коронавірус спричиняє пневмонію і проблеми з легенями, які у багатьох випадках неможливо подолати без штучної вентиляції.

На момент заяви Джонсона у Британії було трохи більше тисячі інфікованих. Сьогодні їх у п’ять разів більше, а кількість померлих зросла більше ніж удесятеро та перевищила 300 осіб.

Приватні британські машинобудівники відразу погодилися допомагати уряду.

Звичайно, за тиждень компанії не можуть перейти з виготовлення авто і тракторів на медичне обладнання.

Проте вони вже надають технічний персонал і певне обладнання для виготовлення апаратів ШВЛ спеціалізованим компаніям, яким не вистачає потужностей. Уряд просить про 20 тисяч апаратів, і бізнес обіцяє поставити їх у найкоротші терміни.

По інший бік Ла-Маншу великий бізнес теж не залишається осторонь.

Французький концерн LVMH, який володіє відомими люксовими брендами Louis Vuitton Christian Dior та Givenchy, налагодив випуск дезінфікуючих засобів на своїх лініях із виготовлення елітних парфумів.

Вже тиждень виробництво у невеличкому містечку Сен-Жан-де-Бре поблизу Орлеана, яке випускало дорогі парфуми для брендів LVMH, працює над зовсім іншою продукцією – значно важливішою для своєї держави. Тепер фабрика відвантажує гідроалкогольні гелі, які безкоштовно передаються у 39 лікарень.

А ще 21 березня компанія оголосила, що привезе з Китаю до Франції сім мільйонів масок і три мільйони респіраторів FFP2.

Подібна допомога надходить від бізнесу і в інших державах ЄС. Приміром, італійський дизайнер Джорджо Армані пожертвував 1,25 млн євро 4 госпіталям та агенції з цивільного захисту Італії для покриття витрат, пов’язаних із боротьбою з епідемією.

Аналогічна ситуація і за океаном. Дональд Трамп у неділю оголосив, що американські компанії-автовиробники Ford, General Motors та Tesla отримали "зелене світло" від регулюючих органів на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом.

"Давайте, керівництво автоіндустрії, подивимось, які ви класні", – написав Трамп у себе у Твіттері.

Втім, до допомоги у критичній ситуації долучається не лише великий бізнес.

Яскравий приклад, як невелике підприємство може підтримати людей, мав місце у Польщі.

Кейтерингова фірма, розташована у 30 км від польсько-чеського кордону, безкоштовно годувала водіїв, які застрягли на кордоні через введення посилених перевірок. Працівники у три зміни робили 2000 сендвічів і роздавали їх у черзі серед вантажівок.

Intercontinental для безхатьків і "зіркові" лікарні

Одна з гострих проблем для найбільш постраждалих від вірусу країн – нестача місць у лікарнях. Інфекційні відділення апріорі не розраховані на тисячі пацієнтів, але їх необхідно десь лікувати.

В Іспанії цю проблему вирішують за допомогою готелів. На час надзвичайного стану всі вони закриті і деякі з них почали функціонувати як лікарні.

Першим пацієнтів прийняв чотиризірковий готель Ayre GH Colon.

Цей готель у центрі Мадрида якнайкраще підходив для цієї мети, бо він розташований поблизу трьох міських лікарень.

Мадридська асоціація готельного бізнесу заявила, що надасть для лікування хворих 40 готелів у мадридському регіоні, де можна буде розмістити 9 тисяч осіб. На столичний іспанський регіон припадає більша частина з понад 28 тисяч випадків захворювання.

Ще одне "ноу-хау" від іспанців – облаштування госпіталю у павільйонах найбільшого в країні виставкового центру Ifema (який все одно пустує – усі виставки та масові заходи заборонені). Три павільйони розраховані на 5000 ліжко-місць, що робить цей госпіталь найбільшим медичним закладом такого роду в Європі.

У Британії влада теж звернулася по допомогу до готелів, але не для розміщення хворих, а для тимчасового поселення безхатьків.

Мерія Лондона заявила, що вже домовилася про 300 номерів для людей, яким ніде перечекати карантин і які через поганий стан здоров’я особливо вразливі до вірусу.

В офісі міського голови Лондона Садіка Хана заявили, що також ведуть переговори з групою Intercontinental Hotels для резервації номерів за зниженою ціною протягом наступних 12 тижнів.

Бізнес для карантину, для дітей і дорослих

Більша частина Європи сидить на домашньому карантині, і розваг в обмеженому просторі не так вже і багато – книги, музика, телевізор та інтернет. Компанії, які працюють онлайн, теж змінюють свою роботу з урахуванням кризи.

І далеко не всі вони намагаються отримати надприбутки з вимушеного попиту.

Одними з перших зреагували компанії, які надають різноманітний відеоконтент. Гігант потокового мовлення Netflix погодився знизити якість своїх відеороликів для країн Євросоюзу, щоб допомогти зменшити перевантаження в інтернеті. Це було зроблено на прохання Єврокомісії.

Інтернет-активність у всій Європі різко зросла, оскільки людей намагаються максимально переводити на віддалену роботу, щоб приборкати поширення коронавірусу. Крім того, Netflix запропонував користувачам з усього світу безкоштовну підписку на 30 днів.

Один із найвідоміших сайтів для дорослих Pornhub спочатку оголосив про надання безкоштовної підписки для мешканців Італії до 3 квітня. А сьогодні компанія оголосила, що відкриває преміум-підписку по всьому світу протягом місяця. У компанії кажуть, що її світові продажі в перші два місяці року на 50% випереджали прогноз, що пояснюється більшим попитом з Італії, Гонконгу, США, Канади та Японії.

Платформа Coursera, що робить бізнес на онлайн-освіті, відкрила доступ до більш ніж 3800 курсів і 400 спеціалізацій, щоб студенти вишів, які перебувають на карантині, змогли продовжити навчання.

Не лишається осторонь і Україна

Українська освітня платформа Prometheus запропонувала вчителям, батькам, школярам і студентам більше 100 безкоштовних онлайн-курсів для ефективного дистанційного навчання на час карантину.

3D-принтер, що рятує життя

Допомога малого бізнесу та ентузіастів може виявитися дуже несподіваною – і водночас дуже вагомою.

Італійський стартап Issinova, що займається 3D-друком, прийшов на допомогу госпіталю в Брешії, де закінчилися клапани, які потрібні для систем штучної вентиляції легень.

Співробітники стартапу за кілька годин зробили свій прототип клапана і за добу надрукували на 3D-принтері 24 клапани, кожен з яких обійшовся дешевше 1 євро, та безкоштовно передали його лікарні.

Винахідники визнають, що офіційний продукт, куплений у виробника, є найкращим довгостроковим рішенням, але під час стрімкого розвитку епідемії на його закупівлю не було ані часу, ані людських ресурсів для узгодження постачання. Тому зараз лікарні можуть використовувати їхню надруковану альтернативу для задоволення різкого зростання попиту.

Примітно, що компанія-виробник медобладнання відмовилася надати стартапу проєктну документацію на клапан, мотивуючи це правилами виробництва. Втім, щоби не порушувати авторські права, італійські стартапери погодилися, що вироблятимуть "друковані" клапани лише на час кризи.

Ніхто не знає, скільки ще триватиме гаряча фаза епідемії: прогнози різняться від кількох місяців до кількох років.

Але за будь-якого сценарію співпраця бізнесу і держави може пришвидшити боротьбу з вірусом, і від цього виграють усі.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"