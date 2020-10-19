Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

25 октября, в день местных выборов, которые пройдут на подконтрольной правительству части Украины, одновременно с официальным голосованием состоится также "опрос", инициированный президентом Зеленским.

Среди политических экспертов еще продолжается спор о том, стоило ли президенту идти на этот шаг, а также ли он нарушает законодательство. Но внимание экспертов-международников больше всего привлек один из поставленных Зеленским вопросов.

Если верить официальному сайту главы государства, у избирателей планируют спросить разрешения на то, чтобы Украина поставила вопрос ребром: "или все подписанты Будапештского меморандума выполняют обязательства, или никто". Из-за такого акцента возникает вопрос: так не планирует ли Украине восстанавливать ядерный потенциал? Ведь намек на это - более чем однозначный.

Короткий и простой ответ - нет.

Даже если у кого-то на Банковой действительно есть такие планы и даже если он сможет убедить в этом президента и ВР - то будет вынужден сделать шаг назад. И последние действия украинского государства это подтверждают.

Но это не значит, что проблем нет. Ведь с высокой вероятностью речь идет о попытке Украины пошантажировать своих западных партнеров. А то, что на этом пути Банковая подпитывает российскую пропаганду и вредит отношениям с нашими партнерами - рассматривается, наверное, как "сопутствующие потери".

Об этом, а также о малоизвестной (но значимой!) разнице между украинской и английской версиями документа - читайте в статье "Европейской правды".

Три мифа Будапештского меморандума

Будапештский меморандум (далее - БМ) был подписан 5 декабря 1994 года президентами Украины, РФ, США и премьером Великобритании на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Будапеште.

С его принятием Украина, где на тот момент был размещен третий по величине ядерный потенциал среди всех государств мира, взяла на себя обязательство стать безъядерной державой - и очень быстро выполнила это обязательство. Уже через полтора года из страны вывезли последнюю ядерную боеголовку.

Но если о связи БМ и ядерного разоружения всем известно, то другие детали меморандума окутаны мифами. И прежде всего стоит их прокомментировать.

Миф 1: Во время российской агрессии Запад не выполнил свои обязательства.

Реальность: есть только одно государство, которое точно нарушило меморандум - это Россия.

И это не потому, что США или Великобритания много сделали для противостояния Путину после начала агрессии, а потому, что они, по сути, вообще не имели обязательств (кроме одного, о нем ниже). Тем, кто не читал текст меморандума, может быть сложно в это поверить, но это факт.

Но начнем с того, какие пункты БМ нарушила Россия. На самом деле - почти все!

Это обязательство "уважать суверенитет и существующие границы Украины" (п.1), "воздерживаться от угрозы силой или ее применения" и что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины", что включает также ее использования подконтрольными боевиками на Донбассе (п.2), и что она будет "воздерживаться от экономического давления" с целью подчинения Украины (п.3).

А что же США и Великобритания? БМ содержит единственное обязательство США и Великобритании в случае нападения на Украину другого подписанта меморандума, то есть России: в этом случае они пообещали "проводить консультации". Все, точка. Даже цель этих консультаций не указана, не говоря уже о желаемом результате.

Так вот, эти консультации состоялись сразу после начала гибридной оккупации Крыма, еще до аннексии: 5 марта 2014 года по приглашению США в Париже на консультации в рамках БМ собрались руководители внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Украины. Россия от участия во встрече отказалась, нарушив тем самым еще один пункт БМ (п. 6). А Запад получил право утверждать, что выполнил все требования "Будапешта". И это действительно так.

Может возникнуть вопрос: зачем Украина согласилась отдать оружие в обмен на такой пустой документ? Вопрос правильный. Но задавать его надо предыдущему руководству Украины, в частности Леониду Кучме.

Миф 2: США и Великобритания дали Украине гарантии безопасности. Их дело - придумать, как их воплотить.

Реальность: На самом деле в том тексте меморандума, на который давали согласие американцы и британцы, вообще нет слова "гарантии". В нем говорится о "заверениях в безопасности". И это не игра слов.

Мнение о том, что Запад, в случае нападения на нас враждебного государства, должен был стать на защиту Украины - это один из крупнейших мифов "Будапешта", который насаждался годами и создавал ложное чувство защищенности. Причем он исходит из другой попытки (к сожалению, успешной) украинского руководства и лично президента Кучмы обойти закон и обмануть общество - еще в 1994 году.

Дело в том, что осенью 1994 года Верховная рада, ратифицируя договор о ядерном нераспространении, поставила условие: Украина готова на безъядерный статус лишь "после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа".

Похоже, что договориться об этих гарантиях Кучме не удавалось, а начать разоружение хотелось, потому что к этому была привязана финансовая помощь

Запада. И тогда был найден путь, как обмануть Раду.

Неважно, что в тексте БМ нет ни одного механизма обеспечения безопасности - в его украинском названии записали слова о том, что это "меморандум о гарантиях безопасности". А поскольку США и Великобритания не были на это согласны, то в названии английской версии, которой руководствуются в своих действиях государства-партнеры, оставили ни к чему не обязывающее слово "заверения" (Security assurances). А поскольку это означало отличие языковых версий БМ, из него убрали слова о том, что "тексты на английском, русском и украинском языках в равной степени аутентичны".

Этот ход (на самом деле, беспрецедентный для мировой практики!) позволил Лондону и Вашингтону согласиться на подписание документа, не давая никаких гарантий Украине. А Кучме он позволил запустить ядерное разоружение, не выполнив требований парламента.

Миф 3: Но по крайней мере в ООН страны-"гаранты" должны были защищать Украину в случае любого вооруженного нападения.

Реальность: не совсем.

Да, США, Великобритания и Россия действительно взяли "обязательства добиваться немедленных действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине", но только в случае... ядерного нападения на нас или угрозы со стороны государства-агрессора использовать ядерное оружие. А вот в случае нападения условной безъядерной Вейшнории - никто никому ничего не должен.

Надо отдать должное американским и британским партнерам: их помощь в Совбезе ООН остается стойкой, несмотря на то, что российская агрессия, к счастью, обходится без ядерных угроз. Но эта формулировка вновь ставит вопрос к действиям дипломатов и политиков начала 90-х. К сожалению, Будапештский меморандум - это документ "ни о чем".

И в этом смысле отношение Зеленского к БМ и намеки на готовность отказаться от него вполне понятны. Но стоит разобраться с возможными последствиями такого шага.

Восстановление ядерного статуса?

Претензией к "опросу Зеленского" является не только недостаток легитимности и не только недостаток общественной дискуссии о нем. В вопросе о Будапеште не меньшей проблемой является размытость поставленного вопроса.

Даже если чисто теоретически представить, что все граждане за несколько дней выяснят, о чем говорится в Будапештском меморандуме и избавятся от мифов - все равно остается непонятным, что будет означать согласие (или несогласие) граждан. Особенно если украинцев, как и обещал Зеленский, будут спрашивать о возможности отказа от своих обязательств по Будапешту - ведь очевидно, что Россия не захочет возвращаться к его выполнению.

Возникает вопрос: означает ли это, что в ОПУ рассматривают возможность отказаться от безъядерного статуса?

Впрочем, есть достаточно оснований считать, что этого не произойдет.

Во-первых, Украине для этого надо будет объявить о расторжении не только БМ (что само по себе меняет не многое - все равно этому документу не хватает содержательного наполнения). Мы также должны выйти из Договора о ядерном нераспространении.

Это один из немногих международных договоров, который действует почти для всего мира. Только четыре государства не подписали его - это ядерные Индия, Пакистан и Израиль (который не признает, но и не отрицает свой ядерный статус), а также Южный Судан - государство, которое было создано лишь в 2011 году и с тех пор почти все время охвачено гражданской войной.

Однако только одно государство мира, ранее присоединившееся к договору, впоследствии объявило о выходе из него - это Северная Корея.

Захочет ли Украина составить пару КНДР? Вопрос риторический.

Конечно, идея положить конец безъядерному статусу и создать ядерную бомбу, чтобы сдерживать Россию, звучит привлекательно, и нельзя исключить, что кто-то на Банковой действительно такое допускает. Но договор о ядерном нераспространении не зря столь распространен.

Для США и для ЕС это - словно красная тряпка. Даже намек на то, что Украина (или любая другая страна) в XXI веке всерьез, не только на словах, рассматривает возможность построения ядерного потенциала, может положить конец стратегическому сотрудничеству с нашими западными партнерами. Начиная от прекращения военной помощи в противодействии агрессору на Востоке и заканчивая политическим бойкотом.

Для Украины, по крайней мере на нынешнем этапе конфликта с РФ, такая цена неприемлема. Поэтому попытка пойти по этому пути точно приведет к развороту, вопрос лишь в том, насколько серьезные имиджевые потери мы понесем.

Между шантажом и пропагандой

Приходилось слышать предположение, что этот пункт в "Зе-опроснике" не несет реального содержания и добавлен просто "для пущей важности". Впрочем, данные, которыми располагает "Европейская правда", позволяют в этом усомниться.

Идея "пересмотра Будапешта" возникла давно. О такой необходимости говорил еще Виктор Ющенко, ее поддерживал Петр Порошенко - поэтому и сейчас дипломаты, несомненно, допускают такую ​​возможность. Точнее, речь не идет о классическом "пересмотре", то есть изменении положений "Будапешта". Причин этому масса, но достаточно вспомнить о том, что в таком случае пришлось бы согласовывать новый документ о "гарантиях безопасности" со всеми, включая Россию, а это - совершенно фантастический сценарий.

Идея заключается в том, чтобы сформулировать новые, на этот раз действенные гарантии безопасности для Украины и согласовать их с новым списком государств-гарантов. Конечно, без России.

Это предположение подтверждает и официальное объяснение от ОПУ. Там объясняют, что Запад должен сам пойти на такие изменения, иначе никто другой не будет верить в международные гарантии. "Игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения", - говорят у Зеленского.

Вот только есть одна деталь.

Эти переговоры с международными партнерами Зеленский может вести и без "опросов". А "народная поддержка" (если не вдаваться в осмысленность этого голосования) даст Банковой основания пойти дальше и начать давление на партнеров.

Поэтому действительно беспокоит, не перерастет ли это давление в "шантаж ядерной бомбой".

Да, это позволит повысить ставки в диалоге с западными партнерами, но если одновременно подогревать общественные настроения, как это делает президент с нынешним "опросом", становится очень сложно не перейти черту.

Ведь после нее каждый шаг будет способен только навредить самой Украине, о чем подробно сказано выше.

И, наконец, серьезные основания для беспокойства дает то, что на Банковой до сих пор не обнародовали финальную формулировку этого вопроса. Он точно не будет звучать так, как написано в объяснении на сайте ОПУ, ведь в той формулировке нет даже слова "будапештский" (хотя может быть, что это вторая часть вопроса, а первую просто еще не опубликовали). Однако другие фрагменты и варианты этого вопроса, звучавшие от ОПУ, - еще хуже. Они создают ложное впечатление о том, что, мол, БМ давал Украине реальные гарантии безопасности (а это не так!) и что Запад не выполнил свои обязательства (а это тоже не так!).

И вообще вынесение такого вопроса на "псевдореферендум" без попытки объяснить обществу, о чем идет речь, существенно добавляет антизападных настроений, к тому же, без всяких на то оснований - и только подпитывает их.

Поэтому остается с грустью констатировать, что этой опасности на Банковой изначально не придавали достаточного значения. И неясно, осознали ли ее там хотя бы сейчас.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"