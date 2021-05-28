Конец минского формата: что означает заявление Киева об смене переговоров по Донбассу

На протяжении последней недели глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сделал несколько заявлений о том, что Украина намерена официально отказаться от Минска как места переговоров ТКГ по урегулированию на Донбассе.

Поводом для этого стало последнее обострение отношений между де-факто властями Беларуси, а также Западом и Украиной после принуждения к посадке в Минске транзитного авиалайнера Ryanair ради ареста оппозиционного активиста.

"Перенести нужно. Нельзя проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов", – заявил он, в частности, в интервью DW, опубликованном 25 мая.

"Учитывая ситуацию, то диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать... минскую площадку. Мы обязательно должны искать другую площадку", – подчеркнул политик на следующий день в эфире Украина-24, добавив, что Украина официально обратится по этому вопросу в ОБСЕ.

Но на самом деле Киев давно искал повод объявить о замене Минска другим городом

А заодно, по возможности – и о косметическом реформировании самого формата, который давно не демонстрирует эффективности.

Минск нон грата

Как известно, уже больше года, с начала пандемии, ТКГ заседает исключительно "виртуально", по видеосвязи. Это – вполне нормальный формат, который к тому же экономит время и ресурсы участников, если речь идет о нынешних малопродуктивных встречах, на которых стороны больше изображают "поиск компромисса", чем действительно его ищут. Но однажды может возникнуть потребность провести заседание физически... И, к сожалению, для этого нет обязательной составляющей – места встречи.

Еще с прошлого года, после фейковых выборов президента Беларуси, шансы на восстановление встреч ТКГ в Минске резко упали. Киев не хотел давать белорусскому диктатору повод для пиара и восстановления его имиджа "посредника-миротворца", но слишком громко об этом не говорил. Однако Ryanair-скандал дал основания поставить вопрос ребром.

Заявление Кравчука встретило прохладную реакцию в РФ, но категорического "нет" не прозвучало: Лавров заявил, что решать это нужно совместно, а не только волей украинского представителя.

Впрочем, у Киева есть железные аргументы в пользу того, чтобы поставить крест на Минске как месте проведения "живых" заседаний ТКГ.

Сейчас, после введения авиационных санкций, в столицу Беларуси невозможно добраться регулярными авиарейсами ни из Киева, ни из европейских столиц, и нет оснований рассчитывать на пересмотр этих ограничений в обозримом будущем, пока Лукашенко будет оставаться де-факто руководителем страны. А значит, нужно уже сейчас готовить новую площадку для того, чтобы в случае необходимости провести заседание там.

И варианты уже давно обсуждаются.

Но ряд "заменителей Минска" представляет опасность для Украины.

Прежде всего – о ключевых критериях отбора.

В свое время, в 2014 году, Минск выбрали местом проведения переговоров ОБСЕ, Украины и России по Донбассу, конечно же, не только из-за гостеприимства Александра Лукашенко.

Ключевыми аргументами было то, что:

1) Беларусь в то время была (относительно) нейтральным государством: Лукашенко не признавал аннексию Крыма, но и не присоединялся к действиям других против РФ.

2) Минск был логистически удобным: туда ежедневно летали несколько рейсов из Киева.

3) Беларусь была готова принимать всех участников переговоров (в том числе, при необходимости – боевиков, для которых действовал безвизовый въезд как для граждан Украины и России).

Сейчас, к слову, из этой тройки критериев два первых совершенно разрушены. Но у страны и города, которые придут на смену, они все должны присутствовать.

Трехсторонняя подсанкционная группа

Когда речь заходит о замене Минска, часто называют вариант Женевы и Вены. Оба этих города являются традиционными площадками для международных переговоров по разрешению конфликтов; оба являются местом расположения межгосударственных объединений (в Женеве это ряд структур ООН, в Вене – штаб-квартира ОБСЕ). Оба имеют приемлемое авиасообщение с миром, а у Вены оно просто идеальное, потому что это – один из ключевых авиационных хабов Европы.

К тому же и Австрия, и Швейцария – нейтральные государства, не входящие в НАТО, а это важный критерий отбора для россиян.

Есть еще один похожий вариант "минскозаменителя", который не так часто звучит публично, но известен тем, кто занимается этой темой. Киев на каком-то этапе также рассматривал возможность переговоров в Стокгольме, столице Швеции. Эта страна также имеет приемлемое авиасообщение, является внеблоковой, и при этом – дружественной Украине. А еще туда из Украины недавно отправился послом Андрей Плахотнюк, который до этого долгое время занимался в МИД "Минском", чувствует детали формата и знаком всем участникам процесса.

Однако перенос ТКГ в Женеву, а тем более в Вену или Стокгольм, на самом деле выгодны РФ, а не Украине.

Потому что такой перенос размыл бы санкционный режим.

Мы уже упомянули о том, что, помимо ОБСЕ, Украины и России, которые являются участниками трехстороннего формата, на переговорах часто присутствуют также представители пророссийских боевиков и оккупационных администраций Донецка и Луганска.

Они не являются стороной переговоров, но присутствуют как "приглашенные со стороны ОБСЕ" или как "эксперты от российской стороны". Когда эти люди летели в Минск из Москвы или Ростова (предъявляя российские, а кто-то, возможно, и украинские документы), это не вызывало ни вопросов, ни проблем.

Но Швеция, Австрия и Швейцария – это не Беларусь.

Это – государства Шенгена (а два первых – еще и государства ЕС!), в которых действуют санкции, например запрет въезда для ряда должностных лиц РФ, включая главу российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова. Да, эти запреты можно снимать в "ручном режиме" на отдельные поездки, такая практика существует, но не на почти еженедельные вояжи в случае, если ТКГ возобновит работу!

Но еще серьезнее будет история с представителями оккупационных администраций, в отношении которых также действуют санкции и запрет въезда в ЕС и Шенген в целом. Если Грызлов в этом случае может путешествовать с дипломатическим паспортом, то боевикам так называемых "ЛДНР" нужно получать визу. То есть в случае переноса ТКГ из Минска в Стокгольм (или Вену, или Женеву) посольство Швеции (или Австрии, или Швейцарии) будет обязано без вопросов выдавать визу военным преступникам, представителям оккупационных администраций, если МИД РФ скажет, что они едут на встречу по Донбассу!

Нонсенс? Да. Это подрывает суть санкционного режима и преуменьшает преступления этих людей.

Но это реальность. Потому что если им откажут в визе, то посольство обвинят в срыве заседания. Швеции (или Австрии, или Швейцарии) такая роль точно не нужна – поэтому почти наверняка визы участникам ТКГ будут выдавать без проблем – тем самым постепенно ставя под сомнение санкционный механизм...

Поэтому остается надеяться, что при определении "нового Минска" Киев не попадет в эту ловушку.

Альтернативы есть!

К счастью, обсуждаются и другие варианты.

Тут нужно отметить, что речь идет не о формальном обсуждении или консультациях – переговоры с ОБСЕ об этом еще не ведутся.

Сразу изложим все варианты, о которых приходилось слышать в теоретических дискуссиях с теми, кто влияет на принятие решений: это Кишинев, Белград и Стамбул.

Все три страны – Молдова, Сербия и Турция – имеют безвизовый въезд для россиян и украинцев.

Иногда звучит также опция городов в Казахстане, например Нур-Султана, но ее скорее упоминают как заранее нереальный вариант, чисто из логистических соображений. Это очень далеко даже от Украины, а от Вены, то есть штаб-квартиры ОБСЕ – и подавно.

Выбор Кишинева был бы вообще наиболее удобен украинской стороне – и логистически, и политически, учитывая ожидаемую смену власти в этой стране (команда Майи Санду, по всем признакам, побеждает на выборах – посмотрите вот это показательное видео, где мы это объясняем и иллюстрируем). Но и для России он не несет значительных рисков, поскольку реальность такова, что Молдова и при новой власти не станет антироссийской.

Пророссийская Сербия нам значительно менее выгодна, а к тому же еще и неудобна – туда сложно добираться быстро и ежедневно.

А вот Стамбул до недавнего времени казался отличным вариантом для всех – и политически, и в транспортном плане. Есть даже рейс в Турцию из Ростова... Точнее, не "есть", а "был". Потому что сейчас Россия пытается давить на Эрдогана и для этого остановила авиасообщение с турецкими городами, чтобы лишить их российских туристов. И очевидно, что до его восстановления Стамбул выпадает из списка "заменителей Минска".

Так или иначе, вариантов немало, и когда переговоры о замене минской площадки начнутся всерьез, будет из чего выбирать. И главное здесь – не сделать тот выбор, в котором будет припрятан "российский" троянский конь.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"