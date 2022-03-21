Повысить цену этой войны для РФ: открытое письмо правительству Германии

Открытая агрессивная война России против мирной соседней страны, начавшаяся 24 февраля 2022 года, вопиющее нарушение международного права, свидетельствует о провале российской политики Германии и ЕС за последние десятилетия.

Эта политика была основана на надежде сдержать все более очевидные неоимперские амбиции Москвы путем сочетания интенсивной дипломатии, заключения разнообразных договоров и многочисленных деловых отношений. Продолжающееся военное присутствие России в Молдове с 1992 года, ее территориальные экспансии в Грузии с 2008 года и Украине с 2014 года, а также другие проступки Москвы по всему миру уже давали понять, что такой подход не приведет к желаемому результату.

Тем не менее, в 2015 году - через год после открытой оккупации Россией Крыма и разжигания ею псевдогражданской войны на востоке Украины - Германия подписала соглашение о строительстве подводного газопровода "Северный поток-2".

Ввод в эксплуатацию второго газопровода через Балтийское море еще больше снизил бы экономическую взаимозависимость России и Украины. Путин получил бы еще большую свободу рук в Восточной Европе, чем раньше. Германия стала бы еще более зависимой от России, чем сейчас.

Более решительные действия ЕС после первоначальной агрессии России против Украины в 2014 году могли бы предотвратить худшее.

Восточноевропейские члены ЕС и НАТО, такие как Польша и страны Балтии, неоднократно выражали обеспокоенность по поводу собственной безопасности. Они уже в самом начале предупредили, что российскому правителю Владимиру Путину нельзя доверять и что к нему нужно относиться более реалистично.

Тем не менее, подход ЕС ко все более авторитарному и агрессивному правительству России остался практически неизменным.

Даже несколько безжалостных нападений Москвы на бывших агентов и критиков режима, некоторые даже в ЕС, и продолжающаяся война на востоке Украины с растущими жертвами не привели к принципиальной смене направления.

Теперь, когда за последние недели погибли еще тысячи людей, некогда оживленные украинские города разрушены ракетными, артиллерийскими и воздушными ударами, а само существование Украины как независимого государства поставлено на карту, провал прежней европейской и особенно немецкой политики в отношении России слишком очевиден.

Через три дня после начала войны, 27 февраля 2022 года, канцлер Олаф Шольц объявил о радикальном изменении политики своего правительства в отношении России. Он рассказал о "беспрецедентном" пакете мер, включая исключение российских банков из SWIFT и поставку Украине летального оборонного оружия.

Такое переосмысление можно было только приветствовать. Однако в последующие дни выяснилось, что отключение российских банков от SWIFT будет лишь частичным.

Германия и другие страны ЕС продолжают в больших объемах закупать российские энергоносители. По-прежнему огромные доходы России от экспорта софинансируют все более террористический режим Путина и захватническую войну с массовыми убийствами в Украине.

Сейчас российская армия прибегает к подходам, которые она использовала во время второй чеченской войны в 1999–2009 годах и во время вмешательства в гражданскую войну в Сирии с 2015 года: бомбардировки жилых районов и гражданской инфраструктуры, включая больницы, школы и кладбища. Нарушаются соглашения о гуманитарных коридорах. Гражданские лица, пытающиеся спастись бегством, гибнут от пуль, а прицельный минометный и ракетный обстрел убивает людей в общественных местах и зданиях.

Кроме того, существуют совершенно новые риски.

Огромное количество беженцев из Украины в ЕС после всего лишь трех недель интенсивной войны является беспрецедентным. Украинские атомные электростанции и окружающая их инфраструктура стали зонами боевых действий и объектами оккупации. В худшем случае связанный с войной инцидент на одной из электростанций может иметь последствия, превосходящие аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Украинский народ мужественно защищает себя и свою страну. Это героическое сопротивление сорвало первоначальный план российского вторжения, увеличив его стоимость и продолжительность намного больше, чем изначально рассчитывал Кремль.

Но у Украины нет времени ждать, пока западные санкции, принятые до сих пор, начнут иметь политические последствия.

Настаивая на продолжении масштабного импорта российской нефти и газа, правительство Германии позволяет России продолжать получать огромные доходы от экспорта энергоносителей. Тем самым она продлевает войну и противодействует эффекту западных санкций, которые уже приняты и сами по себе впечатляют.

Поведение Берлина также продолжает противоречить "исторической ответственности", которую Германия публично взяла на себя по отношению к странам бывшего Советского Союза после того, как разрушила Беларусь и Украину во время Второй мировой войны.

Трагическая и неопределенная судьба Украины сама по себе должна быть достаточной причиной для более интенсивного участия Германии и ЕС. Но и в интересах всей Европы - не допустить, чтобы Путин преуспел в своем имперском реваншизме.

Торговля и общее процветание могут развиваться только в стабильной и мирной обстановке. Успех Путина в Украине может привести к дальнейшей агрессии против других неприсоединившихся соседних стран, таких как Молдова и Грузия, и еще больше дестабилизировать европейский континент.

Действительно новая "восточная политика" (Остполитик) Германии и Европы должна быть направлена на активную помощь Украине в выживании сегодня, вместо того чтобы просто принимать меры, которые могут дать эффект только через несколько недель или даже месяцев.

Недальновидный эгоизм Германии в совместных усилиях европейских стран противостоять агрессии Путина должен закончиться. Сейчас необходимо использовать все доступные средства, чтобы повысить цену этой войны для Российской Федерации, включая:

- Санкции против всех российских банков и полное исключение России из платежной системы SWIFT;

- Прекращение закупок всей нефти, природного газа и другого сырья из России;

- Изоляцию России, а также полный запрет на въезд членов правительства и связанных с правительством элит в страны-члены ЕС;

- Конфискацию средств и имущества российских олигархов и компаний, близких к государству;

- Исключение России из всех международных общественных и спортивных мероприятий;

- Поддержку экономики, государства и обороны Украины;

- Поставку не только легких, но и тяжелых оборонительных, а также отдельных наступательных вооружений, таких как зенитные установки, истребители, боевые корабли, военные транспортные средства и т. д.

В свете открытого вторжения России в мирную страну и постоянного увеличения числа военных преступлений, а также растущей вероятности аналогичной российской агрессии против других стран, правительство Германии должно более решительно, чем ранее, принять во внимание, что Путин не является обычным переговорщиком.

Мирное сосуществование с режимом Путина может быть основано только на сочетании дипломатии с демонстрацией экономической, политической и военной силы.

Необходимо принять все возможные меры, за исключением прямой военной конфронтации с Россией, чтобы наказать, сдержать и в итоге положить конец российской агрессии против Украины.

Введенные санкции не должны быть отменены до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Письмо подписали:

Д-р Феликс Акерманн, научный сотрудник Немецкого исторического института в Варшаве

Д-р Ханнес Адомейт, старший научный сотрудник Института политики безопасности (ISPK), Кильский универсиет им. Кристиана Альбрехта

Д-р Вера Аммер, член правления Международного Мемориала и Инициативы "Демократическая Украина", Ойскирхен

Д-р Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира и Джорджтаунского университета, Вашингтон

Проф. Остен Баллер, правовед, председатель Немецко-украинской школы управления, Берлин

Марилуизе Бек, парламентский госсекретарь ФРГ в 2002-2005 гг. и директор по Восточной и Центральной Европе Центра либеральной современности (LibMod), Берлин

Д-р Ян Клаас Берендс, научный сотрудник Центра современной истории им. Лейбница (ZZF) в Потсдаме

Д-р Карл Бетке, научный сотрудник кафедры истории Восточной и Юго-Восточной Европы, Лейпцигский университет

Проф. Флориан Бибер, директор Центра исследований Юго-Восточной Европы, Грацский университет им. Карла и Франца

Проф. Катрин Бёкх, научный сотрудник Института по изучению Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница (IOS), Регенсбург

Д-р Фальк Бомсдорф, правовед, глава московского представительства Фонда им. Фридриха Науманна в 1993–2009 гг., Мюнхен

Проф. Карстен Брюггеманн, завкафедрой эстонской и всеобщей истории, Таллиннский университет

Д-р Мартин Дитце (со-инициатор), журналист и председатель Немецко-украинской культурной ассоциации, Гамбург

Штеффен Добберт, журналист и автор книг, в том числе "Евромайдан: протест и гражданское мужество в Украине", Берлин

Д-р Юлия Эрнер, политолог, координатор проектов НПО "Германо-российский обмен" (DRA), Берлин

Марко Фибер, журналист и председатель НПО "Либереко - Партнерство за права человека", Мюнхен

Д-р Рори Финнин, доцент украинистики при Колледже Робинсона, Кембриджский университет, Англия

Д-р Йорг Форбриг, директор по Центральной и Восточной Европе Германского фонда Маршалла США (GMFUS), Берлин

Проф. Аннетт Фрейберг-Инан, завкафедрой теории международных отношений, Амстердамский университет

Ральф Фюкс, член правления Фонда им. Генриха Бёлля в 1997-2017 гг. и директор Центра либеральной современности (LibMod), Берлин

Д-р Ангелос Гианнакопулос, доцент Немецкой службы академических обменов (DAAD) при кафедре политологии, Киево-Могилянская академия

Д-р Анке Гизен, славист, член правления Международного Мемориала и Мемориала Германии, Берлин

Витольд Гнаук, историк, управляющий директор Германо-польского научного фонда, Франкфурт-на-Одере

Д-р Густав С. Грессель, старший сотрудник программы "Расширенная Европа", Европейский совет по международным отношениям (ECFR), Берлин

Проф. Теохарис Григориадис, завкафедрой экономики Института Восточной Европы (OEI), Свободный университет Берлина

Ральф Хельбиг, культуролог и журналист, оператор сайта "Georgia & Southern Caucasus" ("Грузия и Южный Кавказ"), Лейпциг

Д-р Имке Хансен, вице-председатель НПО "Либереко - Партнерство за права человека", Северодонецк/Гамбург

Ребекка Хармс, евродепутат в 2004–2019 гг., бывший председатель делегации ЕС в Парламентской ассамблее EURO-NEST, Вендланд

Ральф Хаска, иностранный пастор Немецкой протестантской церкви (EKD) в Киеве в 2009-2015 гг.

Якоб Хаутер, политолог, аспирант Школы славянских и восточноевропейских исследований (SSEES) Университетского колледжа Лондона

Д-р Рихард Херцингер, публицист, автор книг и оператор сайта "hold these truths" ("Держись этих истин"), Берлин

Д-р Мисте Хотопп-Рике, директор Института кавказских, татарских и туркестанских исследований (ICATAT), Магдебург

Проф. Хубертус Ф. Ян, завкафедрой истории России и Кавказа, Кембриджский университет, Англия

Д-р Маркус Кайзер, социолог, президент Германо-Казахстанского университета (DKU) г. Алматы в 2015–2018 гг., Констанц

Проф. Андреас Каппелер, бывший завкафедрой Института истории Восточной Европы, Венский университет

Проф. Кристиан Каунерт, завкафедрой им. Жана Монне по международной политике безопасности, Дублинский городской университет

Д-р Сара Кирхбергер, руководитель отдела Института политики безопасности (ISPK), Кильский универсиет им. Кристиана Альбрехта

Николай Клименюк, журналист и руководитель программы "Инициатива кворум" НПО "Европейской обмен", Берлин

Петер Коллер, менеджер по туризму и автор книги "Украина: справочник для индивидуального открытия", Берлин

Д-р Виктор Кригер, научный сотрудник Баварского культурного центра немцев из России, Нюрнберг

Д-р Маркус Крзоска, доцент Института истории, Гисенский университет им. Юстуса Либиха

Проф. Тарас Кузьо, сотрудник Лондонского общества им. Генри Джексона и кафедры политологии, Киево-Могилянская академия

Д-р Джон Лаф, сотрудник программы по России и Евразии, Чатем Хаус - Королевский институт международных отношений, Лондон

Эдвард Лукас, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), Вашингтон и Лондон

Проф. Отто Люхтерханд, бывший завкафедрой публичного права и восточного права, Гамбургский университет

Д-р Мартин Малек, политолог и автор книг, в том числе "Военная доктрина и военно-морская политика СССР в 1956–1985 гг.", Вена

Проф. Дэвид Р. Марплз, научный сотрудник Канадского института украинских исследований (CIUS), Альбертский университет, Эдмонтон

Маркус Мекель, член Бундестага в 1999–2009 гг., председатель Немецкого совета Фонда германо-польского сотрудничества, Берлин

Д-р Штефан Майстер, руководитель программы "Международный порядок и демократия", Немецкое общество внешней политики (DGAP), Берлин

Штефан Мелле, управляющий директор НПО "Германо-российский обмен" (DRA) и соучредитель Гражданского форума ЕС-Россия, Берлин

Игорь Мичник, руководитель проектов НПО "Либереко - Партнерство за права человека", Берлин/Харьков

Проф. Георг Мильбрадт, премьер-министр Саксонии в 2002-2008 гг. и адъюнкт-профессор финансов, Технический университет Дрездена

Йоханна Мёринг, научный сотрудник кафедры им. Генри Киссинджера по исследованиям в области безопасности и стратегии, Боннский университет

Проф. Михаэль Мозер, президент Международной ассоциации украинцев и завкафедрой Института славянских исследований, Венский университет

Проф. Александр Дж. Мотыль, завкафедрой политологии, Ратгерский университет в Ньюарке, Нью-Джерси

Кристоф Мюллер-Хофстеде, член консультативного совета фонда "Права, вовлеченность и доверие европейских граждан" (ECIT), Берлин

Маттиа Неллес, член Форума по новой политике безопасности Фонда им. Генриха Бёлля, Берлин

Проф. Юлия Обертрейс, завкафедрой истории Восточной Европы, Университет им. Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге

Барбара фон Ов-Фрейтаг, политолог, член правления Пражского центра гражданского общества

Ира Петер, журналист и бывший стипендиат Немецкого культурного форума "Восточная Европа", Мангейм

Д-р Андреас Петерсен, историк, доцент швейцарского Университета прикладных наук FHNW, Виндиш

Проф. Ханс-Кристиан Петерсен, сотрудник Института миграционных и межкультурных исследований (IMIS), Оснабрюкский университет

Проф. Сергей Плохий, директор Украинского исследовательского института (HURI), Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс

Д-р Сюзаннe Покай, историк, сотрудник факультета наук о жизни, Берлинский университет им. Гумбольдта

Рупрехт Поленц, член Бундестага в 1994–2013 гг., президент Германской ассоциации по исследованиям Восточной Европы (DGO), Мюнстер

Д-р Детлев Преуссе, политолог, автор книг и бывший руководитель отдела поддержки иностранцев Фонда им. Конрада Аденауэра, Гамбург

Валерия Радзиевская-Хан, член консультативного совета и бывшая управляющая директорка Форума им. Льва Копелев, Кельн

Проф. Оливер Рейснер, завкафедрой европейских и кавказских исследований, Государственный университет Ильи, Тбилиси

Д-р Феликс Рифер (со-инициатор), политолог, член консультативного совета Форума им. Льва Копелева, Бонн

Кристина Рик, переводчик, координатор проектов и член правления Мемориала Германии, Берлин

Проф. Штефан Родевальд, завкафедрой истории Восточной и Юго-Восточной Европы, Лейпцигский университет

Д-р Пер Андерс Рудлинг, доцент истории и стипендиат Академии им. Валленберга, Лундский университет, Швеция

Д-р Татьяна Самостян, научный сотрудник программы европейских студий, Магдебургский университет им. Отто фон Гуерике

Себастьян Шеффер, политолог, автор книг и управляющий директор Института Дунайского региона и Центральной Европы (IDM), Вена

Д-р Оксана Шмис, историк и редакторка сборника "Расширение НАТО и Россия: стратегический вызов в прошлом и будущем", Берлин

Винфрид Шнайдер-Детерс, экономист, глава киевского офиса Фонда им. Фридриха Эберта в 1995-2000 гг., Гейдельберг

Д-р Стефан Шольц, доцент Института истории, Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого

Дитмар Шульмайстер, председатель региональной группы Северный Рейн-Вестфалия Ассоциации немцев из России, Дюссельдорф

Вернер Шульц, член Бундестага в 1990-2005 гг., евродепутат в 2009-2014 гг., бывший сопредседатель Парламентского комитета ЕС-Россия, Куц

Проф. Клаус Зегберс, бывший завкафедрой и директор Центра глобальной политики Института Восточной Европы, Свободный университет Берлина

Радек Сикорски, евродепутат, председатель делегации ЕС-США Европейского парламента, Брюссель

Проф. Герхард Симон, бывший сотрудник отделения истории Восточной Европы, Кельнский университет

Д-р Мария Снеговая, исследовательница Виргинского политехнического института и государственного университета, Блэксбург

Д-р Кай Штруве, доцент Института истории, Галле-Виттенбергский университет им. Мартина Лютера

Д-р Эрнст-Йорг фон Штудниц, посол ФРГ в Российской Федерации в 1995-2002 гг., Кёнигсвинтер

Сергей Сумленный, политолог, автор книг и руководитель киевского офиса Фонда им. Генриха Белля в 2015–2021 гг., Берлин

Д-р Максимилиан Терхалле, подполковник в отставке, приглашенный профессор Лондонской школы экономики и политических наук (LSE)

Проф. Штефан Тробст, до 2021 г. завкафедрой истории культуры Восточной Европы, Лейпцигский университет

Д-р Андреас Умланд (со-инициатор), аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы, Шведский институт международных отношений

Эдвин Варкентин, руководитель отдела культуры российских немцев, Музей истории культуры российских немцев, Детмольд

Маркус Вельш, режиссер документального кино и руководитель серии семинаров по медиа-компетентности в Украине, Берлин

Д-р Анна Вероника Вендланд, научный сотрудник Института исторических исследований Центральной и Восточной Европы им. Гердера, Марбург

Д-р Клаус Виттманн, бригадный генерал в отставке, преподаватель Института истории, Потсдамский университет

Проф. Александр Вёлль, завкафедрой культуры и литературы Центральной и Восточной Европы, Потсдамский университет

Д-р Сюзанн Воршех, научный сотрудник Института европейских исследований, Европейский университет Виадрина в Франкфурте-на-Одере

Агнешка Завадзка, преподавательница польского языка, Институт славянских исследований, Лейпцигский университет

Письмо опубликовано на сайтах берлинской газеты Der Tagesspiegel и гамбургского издания Zeit Online