Быстрее санкций: чем закончится газовая война между Россией и ЕС

Повноцінна газова війна між Росією та ЄС стає дедалі ймовірнішою.

Відключивши постачання газу Польщі та Болгарії – за відмову сплачувати за спожитий газ у рублях, РФ надіслала Євросоюзу ультиматум. При цьому обидві сторони заявляють, що не будуть йти на поступки – а це додатково збільшує ймовірність розриву.

Тож газове ембарго для РФ, про яке досі не були готові говорити лідери ЄС, поступово стає реальністю проти їхнього бажання.

Чи готова Європа до такого розриву? Як швидко їй вдасться замінити російський газ і хто постраждає найбільше? Чи стане цей крок самогубним для РФ?

Усі ці питання ЄвроПравда поставила президенту DiXi Group Олені Павленко. Як завжди, повну версію нашої розмови можна побачити на YouTube-каналі ЄвроПравди.

Навіщо РФ продавати газ у рублях?

Вимога перевести оплату за газ у рублі – це для Росії значною мірою спосіб вижити у нових санкційних умовах.

Росія бачить, що Європа і США роблять реальні кроки як для зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв, так і для того, щоб позбавити Росію коштів, які потім будуть використані для війни з Україною.

Йдеться про так званий іранський сценарій, за яким кошти за проданий у Європу газ будуть заморожені і стануть доступними лише після зміни російської зовнішньої політики.

Обговорення такого сценарію на Заході ведеться, стратегія є реальною.

Більш того, я думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити не просто іранський сценарій, про який вже говорять експерти, а дещо жорсткіший. Наприклад, коли ці кошти будуть не просто заморожені на європейських рахунках, а й конфісковані та спрямовані на відбудову України.

Саме цього сценарію Росія й хоче уникнути, відмовившись від звичної моделі сплати за газ.

Саме тому ЄС не влаштовує російський "компроміс" – коли європейські покупці платять за газ не в рублях, а в валюті. Яка конвертується на спеціальному рахунку "Газпромбанку".

Такий сценарій виглядає як відмова РФ від свого ультиматуму, однак насправді він унеможливлює заморожування сплати за газ за іранським сценарієм.

Чому для свого шантажу РФ обрала саме Польщу та Болгарію?

Перш за все, це країни Східної Європи, які досить залежні від російського газу.

По-друге, Польща – це та країна, яка активно допомагає Україні.

Ймовірно, це спроба показати, як країни ЄС можуть бути покарані, якщо вони не будуть слухняними, якщо вони не виконуватимуть ті вимоги, які висуває Росія зараз.

Усі ці вимоги ми добре знаємо – Росія вимагає від ЄС максимально дистанціюватися від України та припинити допомогу.

Чи був ЄС готовий до такого ультиматуму?

Російський газ завжди був інструментом тиску як на Україну, так і на країни ЄС.

На щастя, в Євросоюзі нарешті зрозуміли, наскільки важливий цей інструмент для РФ, наскільки часто і активно вона його використовує. І нарешті ЄС прийняв рішення не погоджуватися на те, щоб заходити глибше в цей російський зашморг.

Свого часу частка російського газу для країн ЄС була доволі невеликою, але потім вона почала сильно зростати. Політика ЄС, щоби з одного джерела отримувати не більше 30% газу, довгий час ігнорувалася, в першу чергу Німеччиною.

Тепер Росія намагається це використати, змусивши ЄС погоджуватися на політичні вимоги. Адже вважається, що у близькій перспективі Євросоюз ніяк не може замінити російський газ.

Однак це не зовсім так. Останні розрахунки доводять: навіть якщо Росія прямо зараз відключить газ, то країни ЄС, принаймні Західна Європа, виживуть без російського газу.

Звичайно, не все так просто: Східній Європі, в тому числі Україні, буде складно підготуватися до опалювального сезону.

Разом з тим ситуація не така критична, як багато хто собі уявляв.

Усі боялися, що цього опалювального сезону газові сховища в ЄС будуть на нулях, українські газові сховища також будуть порожні. Тоді, якщо Росія перекриє газ і він різко зросте у ціні, РФ зможе продавати свій газ кудись в країни Азії, нехай у менших обсягах, але завдяки неймовірно високим цінам отримувати ті самі прибутки.

Вже зараз можна сказати, що такий прогноз не справдився. Якщо Росія піде на реалізацію свого ультиматуму, проблеми будуть в першу чергу в неї.

Яка ймовірність того, що Захід піддасться?

РФ дуже хочеться внести розкол всередину ЄС. Добитися, щоб частина країн, які перейшли на оплату в рублях, не мали проблем з енергоносіями, тоді як інша – відчувала суттєві проблеми.

Часто для цього вкидають інформацію, що та чи інша країна готова піти назустріч вимогам РФ.

Наприклад, Австрія вже заявила, що Росія поширює фейки про її нібито готовність платити в рублях.

Це питання до здатності ЄС проводити розслідування, перевіряючи, які компанії погодилися на вимоги РФ.

А якщо говорити про більш довгострокову перспективу, то ця ситуація показала, наскільки нагальною для ЄС є потреба виносити питання енергетичної політики на загальноєвропейський рівень.

Досі питання енергетики віддавали на самостійне рішення країн, кожна з яких мало право сама вирішувати, який енергетичний "мікс" вона повинна мати.

Але тепер добре видно, до чого це приводить – як Росія застосовує тактику "розділяй і володарюй", працюючи з кожною з країн ЄС окремо. І видно, які сюрпризи це приносить Євросоюзу.

Чи має ЄС можливості вплинути на країну, яка допомагає РФ?

Ми це вже бачили на прикладі газопроводу OPAL.

Згадаймо, Німеччина порушила директиву ЄС, а польська компанія оскаржила ці дії. Згодом Німеччині довелося визнати порушення європейського законодавства і виконати вимоги суду.

Теоретично можна було б робити так само, але для цього мають бути прийняті рішення ЄС на рівні законодавства.

Чи буде РФ йти у своєму шантажі до кінця?

Я думаю, що вони тримають у рукаві цей козир – повне відключення газу для ЄС.

Адже те, що було зроблено щодо Польщі і Болгарії – це сигнал для інших.

І якщо Росія далі матиме невдачі на всіх фронтах, як це відбувається зараз, то вона буде йти на загострення.

Злість і емоції наростатимуть, тож варіант такого емоціонального рішення стане можливим.

Хто може замінити РФ на газовому ринку Європи?

Перше – це нарощування видобутку тими країнами, які постачають газ трубопроводами. Це Норвегія, Алжир, інші африканські країни. Вони вже зараз задекларували, що збільшуватимуть видобуток газу.

Другий напрямок – LNG-поставки.

Зараз велика ставка робиться на нарощування таких поставок із США, Катару та інших країн.

І тут, до речі, ще один виклик – треба думати, як не дозволяти Росії, яка теж намагається штовхатися ліктями і заходити на цей ринок, зберігати свої LNG-поставки.

Варто лобіювати нові санкції, щоб не допустити розвитку російського бізнесу в LNG-поставках.

Це можливо, якщо працювати з тими компаніями, які обслуговують LNG-поставки. Наприклад, якщо це будуть компанії, які надають судна, або компанії-страховики.

Адже якщо РФ не матиме танкерів і не буде сервісних компаній, які обслуговуватимуть ці танкери, вона не зможе експортувати зріджений газ.

Чи можливі газові санкції ЄС?

Багато що буде залежати від тих країн, які захочуть стати лідерами. Тобто якщо з’являться перших три-чотири великі країни, які скажуть, що "ми вже зараз відмовляємося від російського газу", то це змінить настрої Європи.

Ймовірно, це будуть ті країни, які мало купують російського газу, точно не Німеччина.

Але цілком можливо, що такий крок потягне за собою ефект доміно, і до відмови від російського газу почнуть підключатися й інші члени ЄС.

Наслідки відмови від продажу газу до ЄС для Росії

Буквально днями вийшли звіт і прогноз "Газпрому" щодо його діяльності. І там прогнозують, що їхні обсяги видобутку з наступними роками падатимуть.

Якщо подивитися на їхні прогнози попередніх років, то вони завжди писали, що видобуток лише зростатиме. Той факт, що зараз вони пишуть про те, що буде відбуватися падіння видобутку, свідчить, що вони об’єктивно оцінюють ситуацію, що їх будуть виводити з ринку.

Але вони навряд чи зможуть знайти такий самий великий ринок, як ЄС.

Щось у них, звичайно, купуватимуть у країнах Азії, щось буде купувати Китай, але це не ринок ЄС, це не ті обсяги споживання.

Де у такому разі купуватиме газ Україна?

Україна вже розглядається як частина європейського енергетичного простору.

Саме тому Україну не залишать наодинці з порожніми газовими сховищами і повною неготовністю до опалювального сезону.

І це вже відбувається. Вже йдуть переговори з Норвегією, і не лише з нею, щоб закупити достатній обсяг газу, вчасно закачати в газові сховища і підготуватися до зими. Тобто без газу нас не залишать.

Втім, якщо газова війна буде йти по наростаючій в найближчі два місяці, то всім, у тому числі й Україні, треба бути готовими битися.

І треба бути готовими до того, що буде несолодко. Але порівняно з тим, яку війну ми ведемо, і з тим, що ми втрачаємо кожного дня фізичне життя людей, то ця проблема вже не виглядає такою гострою.

Якщо треба потерпіти, значить, варто разом з ЄС розробляти політику, як правильно готуватися до опалювального сезону, але не піддаватися на газовий шантаж РФ.

Розмовляв Юрій Панченко,

відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"