На ядерном фронте без перемен: первая реакция Запада на заявления РФ о боеголовках в Беларуси

За минулі два дні усі ключові гравці ЄС і НАТО прокоментували та засудили наміри Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі й закликали Мінськ "переосмислити" цей крок.

Утім, здатність Лукашенка "переосмислювати" те, що директивно спущене з Москви, викликає серйозний сумнів.

Привертає увагу те, що ознак панічної реакції через заяву Путіна в державах Заходу не помітно. Натомість у НАТО наголосили, що не бачать ознак підготовки ядерної зброї до застосування – хоча це рішення Кремля все одно суперечить планам західних столиць.

Реакція Заходу підсумована у публікації брюссельського партнера ЄвроПравди, видання EURACTIV, український адаптований переклад якої ми пропонуємо до вашої уваги.

Також "Європейська правда" готує публікації щодо впливу цього рішення на ядерну безпеку та на майбутнє диктатора Лукашенка – текстові версії будуть опубліковані згодом, а вже доступний для перегляду аналіз у відеоформаті:

Лукашенко в заручниках

Брюссель готовий запровадити нові санкції проти Білорусі, якщо Мінськ розмістить у себе російську ядерну зброю, заявив 26 березня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. "Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір", – написав він у Твіттері.

Ця заява стала реакцією на анонсоване Кремлем розміщення ядерних боєголовок у Білорусі – і з реакції Борреля дуже схоже, що ЄС ще намагається зупинити це рішення.

"ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", – заявив глава дипломатії ЄС, зазначивши, що зараз Євросоюз готує чергову порцію обмежувальних заходів проти Мінська.

Президент Росії Владімір Путін оголосив в інтерв'ю, яке транслювалося в суботу, що його країна розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, і в цьому кроці, за його словами, немає "нічого незвичайного". Путін наголосив, що це розміщення схоже на дії Сполучених Штатів Америки, які зберігають таку зброю на базах НАТО в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

У своїй заяві Путін також пообіцяв, що до липня в Білорусі буде готове сховище для тактичної ядерної зброї.

Насправді кроки до нуклеаризації вже почалися. Росія розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю. Також Путін повідомив, що Білорусь отримала кілька тактичних ракетних комплексів "Іскандер", що також здатні запускати ядерну зброю. Та й загалом, від початку повномасштабного вторгнення військові зв'язки Москви і Мінська стають все міцнішими.

В Україні між тим вважають, що це не рівноцінні відносини. Секретар РНБО Олексій Данілов у неділю звинуватив Росію в тому, що вона "взяла Білорусь у ядерні заручники". МЗС України звинуватило Росію в підриві "архітектури ядерного роззброєння і системи міжнародної безпеки в цілому" і виступило з вимогою "негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН".

Ядерна політика НАТО не зміниться

Навіть якщо ядерний удар станеться під час нинішньої війни, він, швидше за все, буде пов'язаний з використанням тактичної ядерної зброї. І саме тактичні ядерні запаси Путін обіцяє перемістити на територію Білорусі.

У неділю НАТО розкритикував Росію за її "небезпечну і безвідповідальну" ядерну риторику. В Альянсі назвали "оманливим" посилання Москви на свою практику спільного використання ядерної зброї. Ґрунтом для такої характеристики в Альянсі назвали те, що Росія поводиться іншим чином, аніж Альянс. "Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. Росія постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО (про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь)", – йдеться у заяві речниці НАТО.

Утім, в Альянсі також не бачать підстав для дій у відповідь на заяви Кремля.

"НАТО не втрачає пильності, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачимо жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну", – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Між тим російські політики й коментатори, що сповідують яструбиний підхід, вже давно розмірковують про потенційні ядерні удари по західних країнах, заявляючи, що Росія має право захищати себе за допомогою ядерної зброї, якщо ситуація перетне певні (не зафіксовані чітко) червоні лінії.

Між тим незрозуміло, скільки ядерної зброї має Росія і де вона розміщена.

Хоча Кремль ніколи публічно не підтверджував це, Захід вже давно говорить про те, що Москва зберігає ракети, здатні нести ядерну зброю, в Калінінграді, поруч із кордонами членів НАТО і ЄС – Польщі та Литви.

З коментарів Путіна також незрозуміло, де саме буде розміщена зброя в Білорусі.

EURACTIV посилається без цитування на думку військових експерті, що ця передача розширить можливості Росії із завдання ядерного удару вздовж східного кордону НАТО – утім, не наводить деталей.

Але попри відносно спокійно реакцію Заходу, очевидно, що оголошене Путіним розміщення суперечить планам європейських столиць.

Раніше у п'ятницю Боррель заявив журналістам, що нещодавній візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви зменшив ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю. "Важливо те, що цей візит зменшує ризик ядерної війни, і китайці дали це дуже чітко зрозуміти", – заявляв Боррель.

Але вже наступного дня Путін довів, що може зламати будь-які очікування.

Автор: Александра Бжозовскі.

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