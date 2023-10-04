Отставка не в пользу Украины: как повлияет увольнение спикера Маккарти на поддержку от США

Отримавши свою посаду після безпрецедентно довгої боротьби, Кевін Маккарті втратив її фактично без бою

Цей випадок став першим в історії США.

Крайній правий конгресмен-республіканець Метт Гейц та його прихильники домоглися звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США, зокрема і через його позицію щодо допомоги Україні.

Посада спікера Палати представників США є третьою після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою у разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни.

Голосування за звільнення Маккарті з посади відбулося у вівторок, 3 жовтня.

За покарання спікера проголосували 216 конгресменів, а проти – 210.

Зокрема, проти звільнення голосувала більшість республіканців, окрім восьми представників крайнього правого крила цієї партії, які власне й вимагали звільнити спікера.

Проте голоси крайньоправих посилила більшість демократів, які партійною лінією підтримали звільнення республіканського спікера.

Тепер Палата представників має обрати нового спікера. А поки без розгляду залишається низка законопроєктів, включаючи додаткове фінансування для України.

Звільнення за спрощеною процедурою

Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць, представник крайнього правого крила республіканців, конгресмен від штату Флорида Метт Гейц.

Важливим є те, що умовою обрання Маккарті на посаду спікера було радикальне спрощення механізму його відставки – це була категорична умова крайньоправих, результатами якої вони тепер скористалися.

Новий механізм для звільнення спікера дозволяє скликати нові вибори будь-якому члену Палати представників. Також за процедурою резолюція про усунення спікера має пріоритет над іншими питаннями.

Відповідний запит Метта Гейца було подано ввечері 2 жовтня. Після цього спікер Маккарті мав включити вимогу про власне звільнення до законодавчого розкладу протягом двох днів після подання.

Але опублікувавши короткий пост "Давай" у мережі "X", Маккарті поставив відповідний документ на голосування одразу ж наступного дня після його внесення Меттом Гейцом.

Маккарті запевняв, що переживе голосування про звільнення. Він також відкинув заяви про домовленості з демократами про підтримку на голосуванні – єдине, що могло дозволити йому залишитися на посаді.

За словами Маккарті, перед голосуванням він сказав лідеру демократів у Палаті представників Гакіму Джеффрісу: "Робіть усе, що вважаєте за потрібне".

Своєю чергою Джеффріс перед голосуванням заявив, що демократи підтримають звільнення Маккарті.

"Ми готові шукати спільну мову на шляху вперед. Але, на жаль, наші крайньоправі колеги-республіканці не виявили бажання зробити те саме. Зараз усе залежить саме від Республіканської партії, яка має припинити війну республіканців у Палаті представників. Враховуючи їхнє небажання раз і назавжди порвати з MAGA-екстремізмом, керівництво Демократичної партії в Палаті представників голосуватиме схвально за пропозицію республіканців про звільнення спікера", – йшлося в офіційному листі-зверненні лідера демократів.

Пізніше абсолютна більшість демократів проголосувала за звільнення Маккарті,

тим самим доєднавшись до восьми республіканців від крайньоправого крила.

Таким чином, отримавши свою посаду після безпрецедентно довгої боротьби – для його призначення знадобилося аж 15 голосувань, – Маккарті втратив її фактично без бою.

Український "слід"

Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.

"Увесь цей театр з провалами спікера Маккарті призвів до того, що він об’єднався з демократами, аби ухвалити резолюцію, яка продовжує фінансувати Україну та фінансує втручання Джека Сміта (спецпрокурора. – Ред.) у майбутні вибори, проти президента Трампа", – написав Метт Гейц на своєму сайті після внесення резолюції про звільнення Маккарті.

У понеділок ввечері, коментуючи журналістам внесення клопотання про звільнення спікера, Гейц заявив, що його однопартійці не підтримали б пропозицію про відставку, якби спікер розповів їм про "свою таємну угоду з Джо Байденом щодо України".

Йдеться про заяву президента Байдена, який 1 жовтня, коментуючи уникнення шатдауну, закликав Маккарті та інших республіканських лідерів виконати своє зобов’язання про окреме голосування щодо фінансування для України.

"Сподіваюся, мої друзі з протилежної політичної гілки дотримаються свого слова про підтримку України. Вони сказали, що збираються підтримати Україну в окремому голосуванні", – сказав Байден і додав: "Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана".

А на уточнювальне запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли "прийде час наступної угоди", Байден відповів: "Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо".

Остання фраза особливо збурила крайньоправих.

Закликаючи проголосувати за звільнення Маккарті в залі Палати представників у вівторок, Гейц знову згадав про допомогу для Києва, яку крайні праві вимагають зупинити взагалі.

"Мене стурбувало повідомлення про таємну угоду щодо фінансування України, яка дозволила б надати більше грошей для України разом із фінансуванням нашого власного кордону на півдні країни. Наскільки образливим це має бути для нашої митниці, прикордонників та людей, які страждають через незахищеність кордону, що деякі з моїх колег готові боротися за власний кордон лише за умови, що вони зможуть відправити мільярди доларів в Україну, щоб ті добре профінансували кордон їхньої держави. З мене досить", – заявив Метт Гейц у залі Палати представників.

Своєю чергою Маккарті заперечив, що він укладав будь-які сторонні угоди щодо обіцянок виділити фінансування Україні. Але зауважив, що сказав демократам, якщо існуватиме технічна проблема в чинному короткостроковому фінансуванні уряду, яка б заважала передачі вже наявних коштів для Києва, то це можна вирішити.

"Немає жодної сторонньої угоди. Я не знаю, хто і звідки це бере. Немає жодної сторонньої угоди щодо України", – сказав Маккарті журналістам в Капітолії.

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Чи призведе відставка спікера Палати представників до призупинення американської підтримки для Києва?

Необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12 законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік.

Під питанням опинився і ймовірний розгляд додаткового фінансування для України.

Це стає особливо актуальним через те, що більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, а отже, Конгресу необхідно вжити заходів.

Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним арміям. – Ред.) – припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу", – заявив напередодні речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

Через це проблемою стала навіть резолюція про короткострокове фінансування уряду США, оскільки вона не містила позицій про фінансування України.

Втім, вказана резолюція одночасно відтермінувала потенційний шатдаун до 17 листопада, тож у конгресменів є в запасі трохи часу для обрання нового спікера та розблокування своєї роботи.

Через опір MAGA-республіканців зробити це буде зовсім непросто. Достатньо загадати складне та довге обрання самого Маккарті.

Втім, позитивом у цій ситуації є те, що подальшу підтримку України підтримує більшість і демократів, і республіканців. І ця ситуація навряд чи радикально зміниться протягом найближчих тижнів чи місяців.

Стаття початково була опублікована на сайті "Голосу Америки" та публікується із редакційними змінами з дозволу правовласника